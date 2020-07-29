«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23%

По данным «Левада-центра», рейтинг доверия Владимиру Путину упал до 23% в июле 2020 года

В июле рейтинг доверия Владимиру Путину упал до 23%. Такие данные приводит «Левада-центр» в среду, 29 июля. Судя по архивам исследовательской организации, это исторически минимальный показатель для Владимира Путина.

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Участников опроса просили назвать пять-шесть политиков и общественных деятелей, которым они больше всего доверяют (вопрос открытого типа).

Владимир Путин традиционно занимает первое место, но его имя в июле 2020 года назвали только 23% опрошенных. Это на 3% меньше, чем в июне, на 12% меньше, чем в начале 2020 года и на 36% меньше, чем в ноябре 2017 года.

За Путиным следуют премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу. У всех троих по 10% в рейтинге доверия. Примечательно, что 3% опрошенных заявили, что доверяют бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. По данным «Левады», Фургалу доверяют больше россиян, чем Алексею Навальному и Дмитрию Медведеву. Имена двух последних назвали по 2% респондентов.

Ответ «никому не доверяю/всем не доверяю» дали 17% респондентов. Затруднились с ответом 33% участников опроса.

По последним обнародованным данным государственного ВЦИОМ от июня 2020 года, рейтинг доверия Путину составляет 28,6%.

При этом 60% опрошенных «Левада-центром» заявили, что в целом одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России. Здесь речь идет о вопросе закрытого типа: одобряете или нет? 33% в ответ на этот вопрос ответили, что не одобряют деятельность президента. Пик одобрения деятельности Владимира Путина пришелся на 2014–2015 годы (85–87%). Резкое снижение одобрения его деятельность пришлось на 2018 год. С тех пор этот показатель продолжал снижаться. В последние месяцы он держится на уровне 59–60%.

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