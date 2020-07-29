Федеральный штаб сообщил о 169 скончавшихся от COVID-19 в России за сутки

За минувшие сутки в России непосредственно от последствий коронавирусной инфекции скончались 169 человек, сообщает в среду, 29 июля, оперативный штаб.

Реклама Читать далее

В сводке федерального штаба говорится, что 23 человека скончались от COVID-19 в Санкт-Петербурге, еще 13 человек умерли в Москве. А за весь период эпидемии в России от COVID-19 умерли 13 673 человека.

За минувшие сутки в стране выявили еще 5 475 случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту зараженных остается Москва. За последний день в столице выявлен 671 случай COVID-19. За Москвой следует Свердловская область (223 случая), Ханты-Мансийский АО (173 случая), Санкт-Петербург (165 случаев), Иркутская (159 случаев), Мурманская (156 случаев) и Нижегородская (154 случая) области.

В обще й сложности на 29 июля в России выявлены 828 990 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии выздоровели более 620 тысяч человек.

При этом данные оперштаба и Росстата по смертности от коронавирусной инфекции значительно отличаются. Так, по данным Росстата, в мае 2020 года в России умерли 5644 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, у которых коронавирус стал основной причиной смерти. Еще у 1800 наличие вируса не было подтверждено результатами анализов, но Росстат причислил их к группе тех, кто скончался непосредственно от COVID-19 (7444 человека). Еще более пяти тысяч человек, умерших в России в мае, были заражены COVID-19, но скончались не от него (хотя у 1530 человек вирус оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания). По данным оперштаба, за май в России от коронавируса скончались 3686 человек. В Росстате объясняют эти расхождения разными методологиями расчета.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться