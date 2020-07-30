Арест «вагнеровцев»: в Беларуси могут отключить интернет из-за «возможных провокаций»

24 июля А. Лукашенко на встрече со спецназовцами в Марьиной Горке предупредил об опасности провокаций со стороны "иностранных ЧВК"

На экстренном заседании Центризбиркома глава Совбеза Андрей Равков уведомил кандидатов в президенты о «возможных провокациях» на массовых мероприятиях, по новым правилам от Совбеза на агитационных пикетах и митингах будет проводиться проверка участников.

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Кандидатов в президенты уведомили об экстренном заседании ЦИК вечером 29 июля — после скандальной новости о задержании 32 бойцов российской ЧВК в санатории «Белорусочка» под Минском и еще одного на юге Беларуси.

Cанатории «Белорусочка» под Минском, где 29 июля произошло задержание 32 человек, которых белорусские власти обвинили в подготовке терактов © belorusochka.com

Заседание ЦИК проходило без присутствия СМИ, журналисты ожидали кандидатов на улице, но впервые в новейшей белорусской истории с претендентами на президентский пост встречался глава Совета безопасности — сейчас эту должность занимает экс-министр обороны Андрей Равков. Кандидат Александр Лукашенко на встрече не был, прислал вместо себя доверенное лицо — главу Совета Республики Наталью Кочанову.

По окончании заседания глава Совбеза за несколько минут рассказал о задержанных россиянах, живших в санатории в четырех километрах от Минска, и почему это важно для кандидатов. «Я довел кандидатам определенную информацию для учета в их деятельности, — сказал Андрей Равков. — Агитационные мероприятия будут проходить с повышенными мерами безопасности». По словам Равкова, «33 боевика задержаны, до двухсот где-то находятся на территории страны». «Идут поиски. Это же как иголка в стогу сена. Возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов», — сказал Равков. При этом, по его словам, он «пока не знает», кто позвал в Беларусь наемников из ЧВК Вагнера.

Глава Совбеза Беларуси Андрей Равков на встрече с журналистами в Минске 30 июля 2020 © AP Photo/Sergei Grits

Как сообщила журналистам кандидат в президенты Светлана Тихановская, «все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме». Требования властей будут выполнены: «Единственное, будут усилены меры по обеспечению безопасности людей. То есть будут установлены металлоискатели, будет оцепление — это все для того, чтобы люди, которые приходят к нам на пикеты, чувствовали большую безопасность. Поэтому все сегодня приходим на пикет Светланы Тихановской, всё в штатном режиме, и берегите себя. Ответственность за меры безопасности теперь возложило на себя наше государство». Сегодня, 30 июля, в Минске состоится митинг в поддержку Тихановской, коалиция намерена собрать на нем 75 000 человек.

Отключение интернета в случае угрозы государству

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев рассказал, что, глава Совбеза сообщил, что при необходимости силовики готовы тотально отключить в Беларуси интернет — «в случае возникновения угрозы государству».

Кандидат в президенты Сергей Черечень сказал журналистам, что из сообщения Равкова понял, что «возможны провокации, и эти провокации, скорее всего, будут».

29 июля Александр Лукашенко на экстренном заседании Совбеза назвал задержание российских граждан «чрезвычайным происшествием». Однако стоит отметить, что еще 24 июля Лукашенко на встрече со спецназовцами в Марьиной Горке под Минском заявил следующее: «Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом — майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

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