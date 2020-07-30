В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5509 случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает штаб по борьбе с эпидемией. Число жертв COVID-19 за последние 24 часа составило 129 человек.

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Больше всего новых заболевших выявили в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Иркутской области, Мурманской области, Московской области, Красноярском крае и Ростовской области.

Общее число жертв COVID-19 с начала эпидемии, по данным Роспотребнадзора, составило 13 802 человека. Еще 191 042 пациента с подтвержденным коронавирусом остаются в больницах или на амбулаторном лечении.

В мире от пандемии COVID-19 уже скончались, как минимум, 653 136 человек. Больше всего жертв коронавируса зарегистрировано в США, где скончались уже более 150 тысяч человек, на втором месте остается Бразилия — более 90 тысяч умерших.

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