«Это Кафка»: ФСБ отказалась объяснить Ивану Сафронову суть обвинений в госизмене

ФСБ отказалась разъяснить суть обвинений бывшему журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову и его адвокатам до окончания расследования, сообщает «Коммерсантъ». Бывший журналист был арестован по делу о госизмене.

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Вопросы следователю

Защитники Ивана Сафронова две недели назад подали ходатайство следователю ФСБ с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с делом экс-журналиста, пишет «Коммерсантъ» 29 июля. Иван Сафронов и его защитники пытались выяснить, при каких обстоятельствах Сафронов был якобы завербован чешской разведкой, к выполнению каких заданий он тогда якобы приступил и от кого получил то самое задание, «направленное на собирание и передачу информации в отношении военно-технического сотрудничества Российской Федерации со странами Африки, а также деятельности вооруженных сил Российской Федерации на Ближнем Востоке».

Защитники Ивана Сафронова также пытались выяснить, какие сведения, когда, где и при каких обстоятельствах он якобы собрал для чешской спецслужбы. Когда именно в 2017 году, с помощью каких средств связи и кому конкретно журналист якобы передал секретную информацию и в чем заключались корыстные побуждения, о которых говорит следствие.

ФСБ отказалась предоставить информацию

Расследующий дело Ивана Сафронова следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан отказал в предоставлении этой информации. Он счел, что обвиняемый и его адвокаты, направляя свои вопросы, попытались раскрыть данные предварительного следствия.

В его ответе утверждается, что Сафронов привлечен в качестве обвиняемого «при наличии достаточных доказательств». При этом следователь лишь кратко упомянул, что Сафронов в марте 2012 года был якобы привлечен к негласному сотрудничеству с чешской разведкой, «подконтрольной спецслужбам США». В своем постановлении следователь написал, что Сафронов якобы сотрудничал с чешским Управлением по связям с заграницей и информации. Как именно американские структуры контролируют Управление, следователь не объяснил. Так или иначе, защита Ивана Сафронова настаивает, что утверждение о подконтрольности чешской разведки США не имеют никакой юридической значимости, что это своего рода пыль в глаза и желание произвести впечатление на публику.

ФСБ также отказалась сообщить, каким образом 22-летнего журналиста «Коммерсанта» завербовала чешская разведка, в спецслужбе не ответили на вопросы о перечне «заданий» и о размере якобы выплаченного Сафронову вознаграждения. По словам следователя Чабана, ознакомится с этой информацией обвиняемый и его адвокаты смогут только после окончания расследования. А приведенное в обвинении описание «собранных и переданных» сведений, по мнению следователя, «достаточно для восприятия».

В своем ответе он также упомянул, что Сафронов передал чешской спецслужбе секретные сведения «с использованием программ и технических средств обмена информации», не предоставив никаких подробностей.

Как ФСБ провела автороведческую экспертизу?

Защитники Ивана Сафронова также попытались выяснить, какие именно публикации в СМИ изучали специалисты Института криминалистики ФСБ, которые 18 мая выдали заключение, приложенное к делу. «Согласно заключению автороведческого исследования Института криминалистики ФСБ России, собранные и переданные Сафроновым И. И. сведения в средствах массовой информации, в том числе на сайтах www.kommersant.ru и www.vedomosti.ru, не публиковались», — написал следователь Чабан. По его мнению, этого говорит об отсутствии связи между обвинением в госизмене и журналистской работой Ивана Сафронова.

При этом, как рассказывал Павлов, на следственных действиях 13 июля следователь ФСБ предлагал Сафронву сделку со следствием при условии, что обвиняемый выдаст имена своих источников, с которыми он работал, когда был журналистом. Сафронов отверг это предложение.

Защита обжалует отказ в разъяснении обвинений

Защитники Ивана Сафронова обжалуют отказ в предоставлении информации о сути обвинений. «Нарушено фундаментальное право Cафронова на защиту — знать, в чем он обвиняется. Мы защищаемся от призраков, фантомов, невидимок. Это Кафка», — отметил адвокат, глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов в интервью «Би-би-си».

По его словам, в условиях такой закрытости следствия практически невозможно выстроить линию защиты. Павлов также отметил, что для следователей ФСБ такая практика становится привычной, и подобное происходит по двум другим подобным делам, которыми он занимается.

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