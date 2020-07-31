В России от COVID-19 за сутки скончался 161 человек

За последние сутки в России от последствий COVID-19 скончался еще 161 человек. Общее число жертв эпидемии, по официальным данным Роспотребнадзора, возросло до 13 963 человек. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

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За последние 24 часа выявили 5482 случая заражения. Больше всего новых случаев диагностировано в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге, Московской области, Красноярском крае, Нижегородской, Иркутской, Мурманской и Ростовской областях.

Число «активных случаев», то есть тех, кто остается в больницах и на амбулаторном лечении, за последние сутки сократилось на 3434 и составило 187 608 человек. Количество выздоровевших пациентов за последние сутки составило 8755 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире диагностировано уже больше 17,3 миллионов случаев заражения коронавирусом, в том числе 254 466 случаев выявлены за последние сутки. Число жертв пандемии достигло 673 223 человек. Больше всего случаев COVID-19 выявлено в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.

По числу официально зарегистрированных смертей на первом и втором месте в мире по-прежнему остаются США (154 249) и Бразилия (91 377), на третье место вышла Мексика (46 000), где количество жертв 31 июля превысило число смертельных случаев в Великобритании (45 999).

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