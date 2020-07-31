Мусульмане отмечают Курбан-байрам в условиях пандемии

В Москве праздничная молитва прошла в соборной мечети без участия прихожан. Праздничный намаз прошел с участием имамов, муэдзинов и ее сотрудников.

Мусульмане отмечают 31 июля главный исламский праздник Курбан-байрам или Ид аль-Адха, праздник жертвоприношения, который знаменует окончание хаджа — паломничества к главным мусульманским святыням в Мекке. Из-за пандемии коронавируса въезд паломников в Саудовскую Аравию в этом году был запрещен, а праздничные молитвы проходят в ограниченном формате.

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Несмотря на то что мечети в России снова открылись для посещения с 6 июня, в Москве праздничная молитва прошла в соборной мечети без участия прихожан. Верующих призвали остаться дома и послушать онлайн-трансляцию проповеди муфтия. Праздничный намаз прошел с участием имамов, муэдзинов и ее сотрудников.

Множество верующих собралось на намаз на улице возле мечетей. Сотни верующих пришли к Московской соборной мечети, а также к мечетям в Санкт-Петербурге и других городах России. В Татарстане, Башкортостане, Дагестане и других мусульманских республиках 31 июля объявлен праздничным днем. В Чечне праздничными днями сделали 30 и 31 июля.

Молитва верующих у Соборной мечети Санкт-Петербурга, 31 июля 2020 © (AP Photo/Dmitri Lovetsky

С праздником Курбан-байрам поздравил российских мусульман президент Владимир Путин. С поздравлением к мусульманам Украины и всего мира обратился также украинский лидер Владимир Зеленский, ранее он предложил сделать Ураза-Байрам и Курбан-байрам государственными праздниками в Украине.

Во Франции в праздничной молитве по случаю Ид аль-Адха приняли участие тысячи мусульман. Французский совет мусульманского культа призвал верующих проявить осторожность в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Во многих мечетях предпочли провести молитву на улицу, чтобы соблюсти дистанцию.

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