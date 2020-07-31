Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело из-за нарушения закона о митингах

В отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по статье 212.1 из-за «неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения уличной акции». Об этом в пятницу, 31 июля, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета.

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Галямину обвинили в публикации в интернете «лозунгов различного содержания» с призывом участвовать в несогласованной акции 15 июля против поправок в Конституцию. Максимальное наказание, предусмотренное по статье 212.1, — пять лет лишения свободы и запрет на участие в выборах.

Депутат Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности, таким образом «действия Галяминой, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации», — объяснили в ведомстве.

Сама Юлия Галямина написала в фейсбуке, что о возбуждении уголовного дела узнала из СМИ и считает его политически мотивированным. Ранее в начале июля ее допросили и провели дома обыск по делу ЮКОСа, возбужденному в 2003 году. 15 июля ее оштрафовали на 200 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара.

Помимо политической и общественной деятельности Юлия Галямина является журналисткой, а также кандидатом филологических наук, научным сотрудником МГУ и преподавателем Высшей школы экономики.

Статья 212.1 Уголовного кодекса России называется «дадинской» по имени первого осужденного по этой статье активиста Ильдара Дадина. Позже приговор был отменен Верховным судом. Вторым осужденным по этой статье стал другой московский активист Константин Котов. Конституционный суд дважды рекомендовал изменить статью.

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