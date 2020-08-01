В Нижнем Новгороде завершены клинические испытания вакцины от коронавируса.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», – приводит слова министра агентство ТАСС.

Согласно заявлению Мурашко, медицинские работники и учителя станут первыми, кому сделают прививки препаратом, разработанным центром. «Параллельно будут осуществляться наблюдения за вакцинированными пациентами», – добавил он.

Более массовую вакцинацию от коронавируса в России минздрав планирует начать в октябре, сообщил Мурашко.

В мае российские ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи заявили, что успешно испытали на себе вакцину от коронавируса. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям AOKИ назвала такие испытания «нарушением международных норм», на которое ученые пошли, чтобы «угодить верховной власти». По данным авторов заявления, к тому моменту в центре Гамалеи еще не были получены результаты доклинических исследований вакцины на животных, а минздрав не выдал разрешения на испытания на людях.

В настоящее время в России на стадии клинических испытаний находится еще одна вакцина. Ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме этого, минздрав ожидает, что в ближайшие месяцы будут поданы заявления на разрешение проведения клинических испытаний на добровольцах для двух других российских вакцин.

29 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что производство вакцины центра им. Гамалеи начнется в сентябре. По ее словам, еще одну перспективную вакцину — центра «Вектор» — планируют зарегистрировать в сентябре, начать производство — в октябре.

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