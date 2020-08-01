В России планируют полностью открыть международное авиасообщение с 11 августа

Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами мира с 11 августа. Об этом сообщили источники ТАСС в авиационной отрасли.

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Два источника подтвердили, что идея полного открытия авиасообщения (с 11 августа) обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. В Росавиации агентству РИА Новости эту информацию комментировать отказались.

С сегодняшнего дня, 1 августа, Россия возобновила авиационное сообщение только с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Также открыта граница с самопровозглашенной Республикой Абхазия. При составлении списка в российском правительстве руководствовались принципом «взаимности».

Позднее сегодня стало известно о том, что Россия с 15 августа разрешит, «на взаимной основе», полеты в Швейцарию, об этом сообщил возглавляемый Татьяной Голиковой оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Регулярные полеты возобновились после более чем четырехмесячного перерыва: 27 марта Россия закрыла международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения жителей страны домой.

Как уточняет «Новая газета», сегодня в аэропорту Внуково в 01:03 приземлился самолет Turkish Airlines из Стамбула, первый пассажирский самолет регулярного рейса, прилетевший в Россию из-за границы после снятия карантина.

С 1 июля Евросоюз открыл свои внешние границы для граждан 14 стран (позже он был сокращен до 12). Россия в этот список не попала. Источник ТАСС в Совете ЕС сообщил, что Россия не будет включена в список и в середине августа, когда в Брюсселе планируют его пересматривать. По словам источника, это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в РФ.

Согласно официальным данным, за последние сутки в России зарегистрировано 5462 заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 845 443. От COVID-19 в стране умерло более 14 тысяч человек.

При этом в России официальные показатели смертности от коронавируса значительно ниже, чем в большинстве западных стран. Российские и иностранные СМИ неоднократно связывали это с желанием российских властей искусственно «улучшить» ситуацию. Представители официальных властей отвергали эти предположения.

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