Консул РФ в Минске опроверг связь задержанных «вагнеровцев» с белорусскими оппозиционерами

31 июля российские дипломаты провели встречу c 33 задержанными в Беларуси россиянами. Об этом сообщил консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнев. По его словам, позиция Минска о сговоре граждан РФ с оппозиционным белорусским политиком Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским является «надуманной и недействительной».

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Утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными белорусским оппозиционером Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским надуманы и недействительны. Об этом заявил в субботу консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия-24».

Он рассказал о встрече российских дипломатов с задержанными россиянами. Встреча продолжалась с 22:00 до 5:00. «Мы можем предъявить копию постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Такой документ был предъявлен каждому из наших российских граждан, в соответствии с которым явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей. В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», – цитирует слова Плетнева агентство ТАСС.

Согласно официальной версии российских властей, задержанные в ночь на 29 июля граждане России находились в Беларуси проездом. «Конечным пунктом являлась одна из стран Латиноамериканского региона. Планирование маршрута перелета на другой континент, особенно в текущих условиях, по всему миру является довольно сложной процедурой, поэтому кто-то из граждан называл только следующий пункт маршрута, кто-то мог назвать конечную точку», – пояснил в интервью консул.

30 июля российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев сообщил, что задержанные под Минском россияне планировали лететь в Стамбул. Ранее российские и белорусские СМИ писали о том, что задержанные являются членами ЧВК «Вагнер», которые направлялись в одну из арабских стран.

1 августа Дмитрий Мезенцев в очередной раз напомнил, что Россия настаивает на скорейшем освобождении своих граждан. По его словам, оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет.

Согласно документам, представленным задержанным, россиян подозревают по ст. 291 и 13 УК РБ (захват заложника и приготовление к преступлению). «Постановление, врученное каждому из россиян, означает, что белорусская сторона трактует это задержание с текущего дня как заключение под стражу», — передает слова Мезенцева «КоммерсантЪ».

Два дня назад Следственный комитет Беларуси объявил, что 33 россиянина из «ЧВК Вагнера» были задержаны по делу, которое расследуется в отношении блогера Сергея Тихановского (подготовка массовых беспорядков). Такое же дело возбуждено и против политика Николая Статкевича.

Супруга Сергея Тихановского Светлана официально зарегистрирована кандидатом на выборах в президенты Беларуси.

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