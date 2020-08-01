«Революция зонтов». Хабаровск митингует четвертую субботу подряд

В Хабаровске прошел массовый протестный митинг — четвертую субботу подряд. Участники, в частности, требовали справедливости для бывшего губернатора Фургала, отставки Путина с поста президента и Михаила Дегтярева — с должности врио главы региона. Им не помешали ни ливень, ни аресты активистов, прошедшие накануне.

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«Свободу политзаключенным!», «С нашей Родиной беда, просыпайтесь, города!», «Нам нужна поддержка всей страны!» — скандировали участники акции. На этой неделе в Хабаровске арестовали владельца так называемого Фургаломобиля активиста Ростислава Буряка и известного видеоблогера Алексея Романова — на восемь и семь суток соответственно.

По мнению местного жителя Сергея Мингазова, эти аресты повлияли на численность сегодняшнего мероприятия. Как и ливень.

Сергей Мингазов:

Ливень пошел как раз тогда, когда демонстранты шли своим традиционным маршрутом по городу. Было очень много людей с детьми, семейных пар. Конечно, подпромокли. И даже уже выражение здесь появилось «революция зонтов», потому что всем пришлось открывать зонты и прятаться под ними во время шествия. По количеству людей — где-то 10–15 тысяч. Это где-то на треть меньше, чем в прошлую субботу.

Как вы думаете, почему людей стало меньше?

Во-первых, задержания же начались. Люди смотрят, оценивают, никому не хочется оказаться арестованным на 5–7–8 суток или быть оштрафованными на 10 тысяч. Ну, и плюс непогода, дождь, наверное, немного скорректировали. Но по общим ощущениям мне показалось, что сегодня было больше единства у протестующих. Потому что раньше все равно как-то чувствовалось как бы два потока среди участников этих манифестаций. Один поток за Фургала, «свободу Фургалу» и все, а второй поток — это общедемократические требования, свободу политзаключенным, свободу задержанным во время акций, за отставку Путина, против Конституции 0.0. А сегодня не было желания перекрикивать лозунги друг друга. Поэтому скандировали и те, и другие лозунги, и они адекватно воспринимались обеими составляющими этих манифестаций. Наверное, те, кто за вызволение из тюрьмы губернатора, тоже уже понимают, что это невозможно без каких-то изменений наверху российской власти, которые из Хабаровска, конечно, не сделаешь. Ну, и в целом настрой у людей положительный.

До 30 000 человек, по оценкам СМИ, приняли участие в митинге в Хабаровске 1 августа 2020 © AP Photo/Igor Volkov

А лозунги о Путине были?

Да, конечно. «20 лет — доверия нет. Путина в отставку!» — это распространенный лозунг. И еще один из лозунгов — его по-моему, не было до того. Что-то вроде «Подключайтесь, города, с нашей родиной беда!». Такая, вроде, патриотическая и в то же время демократическая кричалка, она пользуется тоже популярностью.

Что будет дальше, по-вашему? Власть ждет, что протестующие устанут, и дождется этого?

Наверное, так и произойдет, а, может быть, начнется какой-то переговорный процесс. Они же не могут тоже игнорировать, что у них тут в Хабаровске уже 3–4-х недельная Вандея. Либо надо давить, либо садиться за какие-то переговоры, о чем-то договариваться с участниками манифестаций. Может быть, с какими-то лидерами, которые на себя за это ответственность возьмут. Это же впервые в России происходит — такого уровня протесты, региональные массовые акции. Поэтому тут прогнозировать трудно, и настроение у людей меняется каждый день. Они начинали с одних криков, требований, сейчас все больше и больше звучит «Путина в отставку» и другие лозунги, которые не связаны непосредственно со свободой губернатора. Свобода слова, свобода власти, поддержка самих участников, которые оказались под санкциями силовыми. Я думаю, все равно должна какая-то структура появиться, которая отражает мнение участников всех этих демонстраций. Но появится ли, трудно предсказывать. Потому что действительно публичных политиков, которые бы брали на себя здесь ответственность за эти акции, нет, к сожалению.

Один из лозунгов митинга в Хабаровске в субботу, 1 августа 2020 © AP Photo/Igor Volkov

Как сегодня вела себя полиция? Задержания были?

Нет. В предыдущие два или три дня с колонной на ежедневных шествиях и митингах ездила машина ГИБДД, которая непрерывно пыталась предупреждать об ответственности за акции и пыталась перебить сиреной то, что скандируют. А сегодня даже этого не было. Спокойно по ливню прошли традиционным маршрутом без эксцессов. Но опять же неизвестно, потому что уже и ближе к ночи начинаются все эти походы, задержания и прочее. И количество оштрафованных потихоньку начинает нарастать. Я так понимаю, что уже к трем десяткам количество оштрафованных приближается, просто известно только про активистов, которые попадают в медийное поле, а про тех, кто не слишком медийно известен, мы можем и не знать, что их взяли, привезли в суд, быстренько оштрафовали. Причем штрафуют не всех на большие суммы, а за какие-то провинности и на маленькие суммы — 500 рублей и так далее. Но все равно привод-то есть и факт самого штрафа.

Хабаровск митингует четвертую субботу подряд, на этот раз — под дождем AP - Igor Volkov

Дневной митинг в Хабаровске завершился, а через несколько часов началась вечерняя традиционная акция, уже, как обычно, гораздо менее многочисленная. Но лозунги на ней звучали прежние: «Свободу!», «Хабаровск не сдаётся!», «Мы здесь власть!», «Просыпайтесь города, с нашей родиной беда!», «Россия, просыпайся!», «Я, мы – Сергей Фургал!». Корреспондент проекта Сибирь.Реалии Екатерина Васюкова оценивает численность дневной акции в 30 тысяч человек.

Екатерина Васюкова:

Людей, конечно, было немного поменьше, чем в прошлые разы, но явно не столько, сколько посчитала пресс-служба администрация то ли города, то ли Хабаровского края — они посчитали, что было 3,5 тысячи. Было, конечно, больше. Примерно как обычно — тысяч 30, потому что колонна растянулась опять на весь центр и возвращалась после круга как минимум минут 30–40. Ливень был очень сильный, все промокли просто насквозь. Те, кто без зонтика пришел, либо пытались как-то спрятаться и потом снова присоединялись к колонне, либо просто вернулись на площадь и остались ждать там.

Люди стали опасаться арестов?

Есть те, кто опасаются, они стали надевать маски наглухо, чтобы менее узнаваемыми быть. Но в основном люди говорят, что все равно будут ходить дальше, и эти аресты они называют просто дурацкими, глупыми, которые, как они считают, никак не влияют на ситуацию. Выцепили троих, а всех не посадят.

Но многих можно оштрафовать…

Как-то их пока это не очень останавливает.

Почему же пришло меньше людей? Только из-за дождя?

Мне кажется, да, из-за дождя. Ну, и многие все-таки ездят отдыхать. Сегодня, например, пары активистов, которые часто бывают, не было. Насколько я знаю, они поехали в Приморье просто в отпуск.

Как долго, по-вашему, люди готовы будут выходить на эти акции?

Ну, есть такие мнения, что некоторые будут выходить до того момента, пока к ним не приедет, грубо говоря, Путин и не объяснит свое поведение. Некоторые хотят вернуть губернатора. То есть, очень разные точки зрения на весь исход и итог протеста. Но какая-то часть активистов, мне кажется, будет выходить хоть полгода. А те, кто видят, что Дегтярева назначили, их уже не услышали, они уже разочаровываются, есть такие тоже.

На численность митинга в субботу, 1 августа, повлияли аресты и дождь © REUTERS/Evgenii Pereverzev

По мнению политолога Ивана Преображенского, власть избрала тактику «усушения протеста».

Иван Преображенский:

Власть не может пойти на уступки, она поставила себя в то положение, когда у нее практически нет вариантов. Единственное, что она может делать — это ждать спада протеста. Привезти Фургала в Хабаровск — это поражение. Убрать Дегтярева сейчас, по крайней мере — это поражение. Его можно убрать ближе к зиме, заменить на какого-то другого кандидата или оптимальный вариант, о котором говорилось с самого начала — выставить против него кремлевского кандидата и снести его на формальных выборах. Просто у власти вообще исчерпан ресурс запасных вариантов. Потому что у нее нет либо готовности либо ресурсов для того, чтобы такой многочисленный протест подавить в Хабаровске при полной неуверенности в лояльности местных силовиков, в их готовности месить толпу дубинками, что называется.

Акции в поддержку хабаровского протеста сегодня прошли в целом ряде российских городов: в том числе в Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

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