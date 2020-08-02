Верховный суд отклонил коллективный иск родителей к Путину

Верховный суд РФ отказался рассматривать коллективный иск родителей к Владимиру Путину о нарушении прав детей старше 16 лет, на которых не распространяются дополнительные выплаты из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает «МБХ медиа».

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Как указывается на сайте «МБХ медиа», соответствующая информация была обнаружена в картотеке суда. В коллективном иске родители утверждали, что дети от 16 до 18 лет должны иметь равные права с детьми более младшего возраста. Они также отмечали, что подростки в этом возрасте требуют больших расходов на их содержание.

Иск был подан от штаба муниципального депутата Юлии Галяминой в начале июля. К нему захотели присоединиться 50 человек. В иске родители напомнили о том, что каждый ребенок имеет право на образование и обеспечение его интересов. «Таким образом, детьми являются все несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в том числе и в возрасте от 16 до 18 лет, и они имеют равные права по сравнению с детьми более младшего возраста», — сделали вывод истцы. Родители также считают, что указы президента противоречат утвержденной им концепции демографической политики России до 2025 года, а также нормам международного права, в том числе Конвенции о правах ребенка.

Представитель участников иска адвокат Михаил Игнатьев сообщил «МБХ-медиа», что причина отказа пока неизвестна. По его словам, они будут обжаловать решение суда.

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