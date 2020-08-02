В России более 850 тысяч человек заразились коронавирусом

Российские и иностранные СМИ неоднократно заявляли о том, что в России могут «подчищать» коронавирусную статистику. Власти эти обвинения отвергают. На фото: работники московского зоопарка.

В России, по данным правительственного оперштаба, обнародованным в воскресенье, 2 августа, за сутки зафиксировали еще 5427 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за все время эпидемии составило таким образом 850 870.

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За сутки от последствий коронавируса умерли 70 человек. Это стало минимальным показателем с 3 мая, когда умерли 58 пациентов, отмечает «Новая газета».

Общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 14 128.

При этом в России официальные показатели смертности от коронавируса значительно ниже, чем в большинстве западных стран. Независимые эксперты, а также СМИ неоднократно связывали это с желанием российских властей искусственно «улучшить» ситуацию. Представители официальных властей неизменно отвергали эти предположения.

Во Франции жертвами COVID-19 стали более 30 265 человек при общем числе заболевших (187 919), которое в 4,5 раза ниже, чем в России.

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