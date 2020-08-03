Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

Крестина и Ангелина Хачатурян по прибытии в суд, 31 июля 2020 г.

Мосгорсуд рассмотрит дело старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, с участием присяжных заседателей. Об этом адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер сообщил агентству ТАСС.

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«Суд присяжных — это право девушек. Никто не мог им отказать в этом. Не было оснований для отказа. Они были обязаны назначить суд присяжных, потому что мы этого потребовали», — рассказала RFI адвокат Ангелины Хачатурян Мари Давтян.

Алексей Липцер добавил, что отбор присяжных заседателей начнется 31 августа в Мосгорсуде и будет проводиться в открытом режиме.

Защитник Крестины Хачатурян сообщил, что старшим сестрам продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, сестрам запрещено пользоваться интернетом, общаться друг с другом, с участниками процесса и журналистами. Суд дополнительно запретил сестрам участвовать в публичных массовых мероприятиях. Защита просила изменить девушкам меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, Московский городской суд отказал стороне защиты в возвращении уголовного дела Крестины и Ангелины Хачатурян в прокуратуру. Суд также отказался передавать дело по подсудности в Бутырский суд, где отдельно будет рассмотрено дело младшей из сестер Марии. На момент задержания по подозрению в убийстве отца (июль 2018 года) ей было 17 лет. Девушку признали невменяемой, прокуратура предложила применить к ней меры медицинского характера.

Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян предъявили обвинения в убийстве своего отца, 54-летнего Михаила Хачатуряна. Девушкам вменили статью об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Следствие сделало вывод, что «мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий».

Генпрокуратура настаивала на переквалификации дела с убийства на необходимую самооборону, но Следственный комитет отказался прислушаться к мнению Генпрокуратуры.

Защита настаивает, что уголовное преследование сестер должно быть прекращено: девушки оказались в безвыходном положении на фоне перманентных издевательств, избиений и сексуального насилия со стороны отца. Факты сексуального насилия подтверждаются различными экспертизами, показаниями подруг девушек, переписками. СК усмотрел в действиях Михаила Хачатуряна признаки истязаний и сексуального насилия в отношении дочерей, но уголовное возбуждать не стал связи с его смертью.

В России дело сестер Хачатурян вызвало большой общественный резонанс и волну солидарности с обвиняемыми. Активисты неоднократно устраивали акции в поддержку сестер. 6 июля в центре Москвы полиция задержала участницу одиночных пикетов в поддержку сестер Хачатурян Валентину Лузанову. Тогда же задержали трех активистов «Мужского государства», устроивших рядом контракцию.

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