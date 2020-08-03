Защита и прокуратура обжаловали приговор историку Юрию Дмитриеву

Обвинительный приговор историку Юрию Дмитриеву, который был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери, обжаловали как гособвинение, так и защита. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в «Мемориале» со ссылкой на официальный сайт Петрозаводского городского суда.

Реклама Читать далее

Апелляцию на приговор, согласно которому Юрий Дмитриев был осужден на 3,5 года и должен выйти на свободу ближайшей осенью, прокуратура подала 31 июля. После решение суда обжаловал адвокат историка Виктор Ануфриев, который намерен добиваться оправдательного приговора для своего подзащитного

Ранее о намерении оспорить приговор Юрию Дмитриеву заявлял детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, который назвал приговор «не соответствующим здравому смыслу». Апелляцию также подал представитель приемной дочери Дмитриева Игорь Перов. Журналистам он сказал, что считает наказание слишком мягким.

Суд вынес решение по делу карельского историка 22 июля. Наказание, назначенное судьей, оказалось ниже, чем требовал прокурор, запросивший для Дмитриева 15 лет колонии строгого режима.

Правозащитники считают дело Юрия Дмитриева, известного по открытию полигона Сандармох, сфабрикованным. «Причиной преследований историка является его многолетняя работа по поиску захоронений людей, убитых в годы Большого террора», — отмечают в Правозащитном центре «Мемориал». В поддержку историка, признанного организацией политическим заключенным, высказывались известные деятели науки, культуры и политики, в том числе нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич и лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться