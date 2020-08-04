В России разрешили вырубку леса на Байкале для расширения Транссиба и БАМ

В России отменили государственную экологическую экспертизу для расширения и модернизации инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В частности до конца 2024 года разрешается сплошная вырубка леса вокруг Байкала для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Соответствующий пакет поправок 31 июля подписал Владимир Путин. Экологи уверены, что это противоречит российскому природоохранному законодательсту и ведет к разрушению экосистем. Эти опасения разделяет Минприроды.

Реклама Читать далее

Новый федеральный закон полностью отменяет государственную экологическую экспертизу при строительстве на ООПТ регионального уровня. Этот же закон отменяет экологическую экспертизу для объектов транспортной инфраструктуры на федеральных заповедных территориях до 31 декабря 2024 года. Таким образом, железные и автодороги, порты, аэродромы можно строить везде без учета экологических рисков. А в районе Байкала до конца 2024 года разрешена сплошная вырубка леса для увеличения пропускной способности БАМ и Транссиба.

Два отделения Российской академии наук призывали Владимира Путина не подписывать закон, призванный ускорить стройки на охранямых территориях. «Принятие Закона приведет к экологическим катастрофам и экономическому ущербу, значительно превышающему выгоду, которую сулят его разработчики», — предупреждали ученые.

Их опасения разделяют в Минприроды. Ведомство считает нужным не просто сохранить, но и дополнить перечень объектов, для которых проводится экологическая экспертиза. «Отмена государственной экологической экспертизы строительства, реконструкции любых объектов капитального строительства в границах ООПТ будет иметь негативные последствия для сохранения природной среды в ее естественном состоянии», — отмечает Минприроды в комментарии изданию «Коммерсантъ».

В российском отделении «Гринпис» называют этот закон одним из самых экологически опасных за последние годы. «Институт экологической экспертизы — единственный законодательно закрепленный механизм предварительной экологической оценки проектов хозяйственной деятельности. Отмена ее означает, что на всех особо охраняемых территориях, в том числе и на Байкале, без какой-либо проверки экологической безопасности можно будет строить все, что прямо не запрещено законом», — указывает организация.

Эксперт лесной программы «Гринпис» Михаил Крейндлин рассказывает RFI, что особенно пострадать могут ООПТ регионального значения, где экоэкспертизу отменили не только для объектов транспортной инфраструктуры. «В принципе отменяется экологическая экспертиза для всех особо охраняемых территорий регионального значения. Это заказники, природные парки — абсолютное большинство особо охраняемых природных территорий в России, их больше десяти тысяч. При этом они как раз больше всех нуждаются в такой экологической оценке, потому что в большинстве из них нет прямого запрета на строительство тех же линейных объектов, где-то разрешена добыча полезных ископаемых. Там экспертиза была единственным серьезным барьером для предотвращения самых экологически опасных проектов», — объясняет Михаил Крейндлин.

Михаил Крейндлин об опасности отмены экоэкспертизы перед строительством на особо охраняемых территориях

Эксперт напоминает, что в 2006 году в России уже отменяли экологическую экспертизу на охраняемых природных территориях. Но уже через два года ее восстановили. «Стало понятно, что отсутствие экологической экспертизы мешает реализации крупных международных проектов (на тот момент это Олимпиада в Сочи). Международные финансовые институты требуют экологическую оценку, а ее не было. Надеюсь, что сейчас произойдет то же самое. Вопрос только — когда?» — отмечает Михаил Крейндлин.

Вырубка леса вокруг Байкала

Согласно новому федеральному закону, до конца 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории разрешаются строительные работы для «увеличения пропускной способности» Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Земли лесного фонда могут быть переведены в земли иных категорий, что позволит проводить сплошные вырубки деревьев вокруг Байкала.

В «Российских железных дорогах» (РЖД) уверяют, что не собираются строить новые пути вдоль береговой линии Байкала и вырубать для этого леса. Компания допускает вырубку лесополосы шириной 10–15 метров вдоль уже существующих железных дорог для возведения техобъектов — «и только в тех случаях, когда отсутствуют другие варианты». «В обязательном порядке предусматриваются компенсационные мероприятия по восстановлению лесного фонда и высадке саженцев (5 саженцев на каждое дерево), строительство очистных сооружений», — заявила компания в комментарии РИА Новости.

Список объектов, для строительства которых на Байкале будут вырубать леса, установит правительство. В законе отмечается, что речь не может идти о жилых домах или зонах отдыха, не связанных напрямую с БАМ или Транссибом.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что «разделяла тревоги коллег по поводу ущерба экологии». Однако, по ее словам, вырубать леса можно будет только для магистральных и крупных инфраструктурных проектов, список которых будет «гласным». «Мы не можем „повесить замок“ на большие проекты — развитие БАМ и Транссиба это наш колоссальный потенциал, который поможет привлечь инвестиции в регионы», — добавила Матвиенко (цитата по «Парламентской газете»).

Эксперт по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин напоминает, что озеро Байкал и многие особо охраняемые территории России являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экологическая экспертиза является одним из требований международной организации. «Все это может привести к тому, что озеро Байкал будет переведено в список Всемирного наследия под угрозой», — говорит Михаил Крейндлин.

По его словам, новый закон, разрешающий вырубки вокруг Байкала, противоречит и действующему российскому закону об охране Байкала, согласно которому любая деятельность на этой территории подлежит экологической экспертизе.

«Гринпис» напоминает также, что Минприроды разрабатывает новый список видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Предлагаемый перечень «фактически лишает объект ЮНЕСКО „Озеро Байкал“ защиты от хищнического освоения и застройки», — пишет природозащитная организация.

На портале Change.org петицию против вырубки леса для расширения БАМ и Транссиба подписали почти 140 тысяч человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться