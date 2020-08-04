В сеть утекли личные данные участников голосования по поправкам к Конституции России

В даркнете на продажу выставили паспортные данные россиян, проголосовавших по поправкам к Конституции. Как пишет во вторник, 4 августа, газета «Коммерсант», на тематическом форуме можно приобрести номера и серии паспортов более миллиона избирателей.

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Хакеры оценили стоимость личных данных россиян в $1,5 за строку. Оптом купить информацию о паспортах можно дешевле — за $1. По данным журналиста «Коммерсант», преступнику удалось продать более 30 тысяч номеров документов. Он также предлагает обновить базы данных и добавить туда информацию из более ранних утечек, включая номера кредитных карт и ИНН.

В Общественном штабе по контролю за общероссийским голосованием «РИА Новости» заявили, что данные россиян являются недействительными. «Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании», — сказал журналистам руководитель штаба

Ранее «Медуза» уже сообщала об утечках данных избирателей на голосовании по поправкам к Конституции. Журналисты писали, что зашифрованный архив с номерами и сериями паспортов выложили на один из государственных сайтов. Авторам издания удалось расшифровать базу данных, используя простой алгоритм, и выяснить, что речь идет об утечке сведений, соответствующих действительности.

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