Адвокат осужденного за шпионаж американского гражданина Пола Уилана сообщила об отправке ее подзащитного в колонию в Мордовии. В посольстве США утверждают, что не получали уведомлений о его переводе из Лефортово.

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Как передает во вторник, 4 августа, агентство ТАСС, осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана отправили в одну из колоний в Мордовии. Первой об этом сообщила его адвокат Ольга Карлова. «Брат Уилана Дэвид сообщил мне о том, что Пола перевели из СИЗО «Лефортово» в колонию в Мордовии для отбытия наказания», — сказала адвокат агентству.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов заявил, что в одной из колоний региона ждут прибытие осужденного. «Он должен будет две недели пробыть в 18-й колонии, она транзитная, там люди проходят карантин», — добавил он. Затем Уилана должны этапировать в ИК № 17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района.

Посольство США в Москве не получило официальных уведомлений о переводе осужденного в другое место заключения. Об этом написала во вторник на своей странице в Twitter пресс-секретарь диппредставительства Ребекка Росс. «Нам известно о сообщениях, согласно которым гражданина США Пола Уилана переводят из Лефортово в другую российскую тюрьму. Мы не получили официального уведомления от российских властей о таком шаге, несмотря на наши неоднократные недавние попытки получить консульский доступ к Полу», — говорится в сообщении.

Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы «Метрополь» в Москве 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). В феврале 2019 года адвокат американца подтвердил наличие у его подзащитного сведений, содержащих гостайну, но настаивал, что Уилана «подставил» знакомый, передавший ему флешку с этими данными. Семья Уилана сообщала, что он приехал в Россию на свадьбу друга. 15 июля 2020 Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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