Следственный комитет на нашел заказчика в деле Голунова

По версии следователей, полицейские подбросили журналисту наркотики ради повышения служебных показателей. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает «Интерфакс».

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Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал информированный источник. «В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Версия о том, что он может быть, прорабатывалась в ходе расследования», – цитирует «Интерфакс» его слова. По информации источника, «мотивом инкриминируемого преступления полицейских, следствие по-прежнему считает продвижение по службе и корыстные побуждения».

Адвокат основного обвиняемого по делу Игоря Ляховца заявил агентству ТАСС о том, что считает дело своего подзащитного сфабрикованным. «Следствие не пыталось установить заказчика этого дела. Более того, по версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Мы с такой позицией не согласны», – сказал Алексей Коврижкин.

Сам Голунов пока воздержался от комментариев, поскольку еще не успел ознакомиться с обвинением в окончательной редакции.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июля 2019 года. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотики при личном обыске и в квартире. Позже все обвинения с журналиста были сняты, его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий и о фальсификации доказательств. Из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Пучков.

В качестве обвиняемых по делу проходят бывшие сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и их бывший начальник Игорь Ляховец.

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