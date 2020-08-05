В Твери суд утвердил УДО осужденному по делу о госизмене 79-летнему ученому

Тверской областной суд оставил без изменений постановление нижестоящего райсуда об условно-досрочном освобождении осужденного по статье о госизмене 79-летнего экс-сотрудника ЦНИИмаш Владимира Лапыгина. Об этом сообщается на сайте суда в среду, 5 августа.

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Жена Владимира Лапыгина сообщила обозревателю «МБХ Медиа» Зое Световой, что ученого должны освободить на днях.

В июне Московский районный суд Твери уже разрешил освободить Владимира Лапыгина по УДО. Однако прокуратура обжаловала это решение.

Владимир Лапыгин — кандидат наук, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного НИИ «Роскосмоса».

По версии следствия, он отправил коллегам из Китая файл с секретной программой расчета аэродинамических характеристик гиперзвуковых летательных аппататов. Своей вины ученый не признал. Защита Лапыгина настаивает, что в файле не было никакой секретной информации. Свидетелем защиты выступил и сам автор программы.

Владимир Лапыгин подтвердил, что отправил своему знакомому в Китай демо-версию программы, чтобы китайские партнеры изучили возможность покупки. Ученый не скрывал, что хотел заключить взаимовыгодный контракт от имени ЦНИИмаш с китайцами и обсуждал это с коллегами.

6 сентября 2016 года Мосгорсуд признал Владимира Лапыгина виновным в государственной измене и приговорил к семи годам лишения свободы. Пожилой ученый отбывал наказание в колонии строгого режима в Твери. Ему неоднократно отказывали в помиловании.

ПЦ «Мемориал» признал Владимира Лапыгина политзаключенным. На сайте «Мемориала» подчеркивается, что Лапыгин отдал полвека отечественному ракетостроению.

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