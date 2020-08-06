Суд признал фигурантов дела «Нового величия» виновными в экстремизме

Люблинский районный суд Москвы в четверг, 6 августа, признал фигурантов дела «Нового величия» виновными по делу об экстремизме. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

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На слушании 14 июля трем обвиняемым прокурор запросил реальные сроки, четверым — условные. Руслана Костыленкова, которого обвинение считает лидером «Нового величия», прокуратура попросила приговорить к семи с половиной годам колонии. Петра Карамзина — к шести с половиной. Вячеслава Крюкова — к шести годам заключения.

Еще четырем подследственным сторона обвинения запросила условное наказание. По шесть с половиной лет условно для Максима Рощина и Дмитрия Полетаева, пять лет для Марии Дубовик и четыре года условно для Анны Павликовой.

Сообщалось, что 6 августа у здания Люблинского суда, где оглашался приговор, собралась толпа, чтобы поддержать фигурантов. Несколько человек были задержаны.

Десятерых активистов движения «Новое величие», включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что «Новое величие» было создано по инициативе оперативника МВД России.

Участники «организации» не провели ни одной акции. Их адвокаты называют процесс провокацией, устроенной Русланом Д. — информатором полиции, который проходит по делу как секретный свидетель. По информации журналистов издания «Медиазона», он мог быть сотрудником правоохранительных органов. Руслан Д. убедил группу знакомых по переписке создать организацию, написал ее устав и разделил на отделы. Именно эти факторы позволили следствию назвать кружок экстремистским.

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