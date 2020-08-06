5 лет уничтожения «санкционных» продуктов в России: власти отчитались об успехах

Одна из первых операций по уничтожению западных продуктов в России. Окрестности Новозыбкова. 07.08.2015

Россельхознадзор отчитался в четверг, 6 августа, о количестве уничтоженных «санкционных» продуктов в стране с момента принятия указа президента Путина о так называемых «контрсанкциях». Указом был запрещен ввоз продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции против России или поддержали их.

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На сайте ведомства говорится о том, что с момента вступления в силу указа президента Владимира Путина от 29 июля 2015 года N 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» было «выявлено и уничтожено 36,17 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из них 34,94 тыс. тонн растительной и 1,23 тыс. тонн животноводческой».

Россельхознадзор рассказал и об основных способах проникновения на российскую территорию запретных продуктов. В частности, «растениеводческая продукция чаще всего поступала (…) под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование)». Основные способы проникновения животноводческих продуктов: ложный транзит; поставка под видом товаров прикрытия; реэкспорт; поставка в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.

«Коммерсант» уточняет, что продовольственное эмбарго Россия ввела 6 августа 2014 года: сначала оно было введено против США, стран ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, затем в список добавили Албанию, Лихтенштейн, Исландию, Черногорию и Украину.

Правила уничтожения санкционной продукции в соответствии с президентским указом от 29.07.2015 начали действовать позднее: ровно пять лет назад, 6 августа 2015 года.

В последний раз контрсанкции продлевали до конца 2020 года, напоминает «Новая газета».

В России многие СМИ, политики, представители благотворительных организаций неоднократно предлагали не уничтожать продукты, а передавать их малоимущим людям и социальным учреждениям, но в Россельхознадзоре заявляли о том, что это «невозможно» из-за «отсутствия механизма» таких поставок.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин объяснил причины иначе: «Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. (…) Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее».

Напомним, санкции против России в США и Евросоюзе ввели за аннексию Крыма и вооруженный конфликт на востоке Украины.

В ответ российские власти решили уничтожать западные продукты. При этом т.н. прокремлевские западные политики стали регулярно требовать от властей своих стран отмены санкций против России, ссылаясь на то, что российские продовольственные контрсанкции наносят «большой экономический ущерб» местным фермерам. В частности, во Франции об этом неоднократно говорили лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, глава крайне левой «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон и экс-кандидат в президенты от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.

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