Путин обсудил с Лукашенко судьбу 33 задержанных «вагнеровцев»

В Кремле заявили, что в заинтересованы в «сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации».

В пятницу, 7 августа, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. В центре внимания договаривающихся сторон была судьба 33 россиян, задержанных несколько дней назад на территории Беларуси. Официальный Минск, а также власти Украины говорят о причастности задержанных к т.н. «ЧВК Вагнера».

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В коротком сообщении, размещенном на сайте Кремля, сразу после протокольной фразы про «обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений», говорится о том, что Путин и Лукашенко «провели обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан». «Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания», — заявили в Кремле.

«Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности»,- сообщило белорусское официальное агентство БелТА.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что в Москве заинтересованы в «сохранении в Белоруссии (так в оригинале — Прим. RFI) стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке».

Напомним, выборы президента Беларуси должны состояться в ближайшее воскресенье, 9 августа. Нынешняя кампания отличается беспрецедентной протестной активностью граждан. Основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская вместе с соратницами смогла 30 июля собрать в Минске самый крупный митинг в современной истории страны. Многолюдные митинги собираются даже в маленьких провинциальных городах, чего тоже никогда прежде не было.

Кроме того, до сих пор аналитики отмечали, что нынешние выборы в Беларуси — первые, в ходе которых официальная Москва никак гласно не поддерживала Лукашенко. Накануне также стало известно, что большинство российских «звезд эстрады», которые должны были выступить в поддержку действующего президента Беларуси на концертах перед итоговым днем голосования, в итоге отказались от поездок.

Светлана Тихановская — жена известного белорусского блогера Сергея Тихановского, который, наряду с другими оппозиционными кандидатами, не был допущен до выборов. Блогера арестовали, и позднее, после задержания 33 «вагнеровцев», Следственный комитет Беларуси обвинил Тихановского в «связях» с ними с целью «дестабилизации» обстановки в стране. Сам он назвал эти обвинения абсурдными.

Александр Лукашенко, еще накануне разговора с российским президентом, «чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей», поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины «для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками». Заявление было сделано после телефонного разговора Лукашенко с украинским президентом Владимиром Зеленским. (Украина требует выдачи 28 из 33 задержанных россиян, подозревая их в участии в боях на Донбассе).

Кроме того Лукашенко заявил, что белорусским властям удалось найти еще 200 «вагнеровцев», спрятавшихся в Беларуси. «Нашли, кого в лесу, кого из-под плинтусов повытягивали», — заверил президент Беларуси.

Тем не менее, в упомянутых выше официальных отчетах о сегодняшних телефонных переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко ничего не говорится о 200 «вагнеровцах», «вытащенных из-под плинтуса».

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