Российская прокуратура потребовала взыскать с экс-министра Абызова более 32 млрд рублей

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 млрд рублей. Об этом стало известно в пятницу, 7 августа.

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По версии обвинения, Абызов регулярно нарушал закон, когда находился на государственной службе, то есть с 2012 по 2018 год. К примеру, он скрывал факт владения офшорными компаниями на Кипре и, будучи министром, продолжал через подставных лиц получать доход от предпринимательской деятельности. В генпрокуратуре отмечают, что 32,5 млрд рублей — сумма, поступившая на счета подконтрольных Абызову компаний после продажи акций ОАО «Сибирская энергетическая компания». Сообщается, что Абызов лично вел переговоры с представителями банка, открывшего счета для поступления средств после продажи акций.

Михаил Абызов был задержан в марте 2019 года в Москве. Как сообщали источники «Интерфакса», бывшего чиновника, проживавшего в последнее время в Италии и США, выманили в Россию и задержали по дороге из аэропорта. Адвокат Абызова Александр Аснис заявил «Медиазоне», что бывший министр проживал на территории России и был задержан в своем доме в Подмосковье. Информацию о его выманивании из-за границы защитник назвал «фейком».

Экс-министру предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном ведении бизнеса, организации преступного сообщества и легализации преступных доходов. Свою вину Абызов отрицает.

Также по делу Абызова в марте 2019 под стражу были заключены еще четыре человека. Глава совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов и финансовый директор АО «РЭМиС» Галина Фрайденберг также обвиняются в создании преступного сообщества и мошенничестве. Заместителю директора ООО «Ру-Ком» Максиму Русакову и президенту Новосибирской федерации самбо Николаю Степанову предъявлены обвинения в участии в этом сообществе и мошенничестве.

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