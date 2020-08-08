В Хабаровске пятую субботу подряд прошла многотысячная акция в поддержку экс-губернатора

Жители Хабаровска в субботу, 8 августа, снова вышли на стихийное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По данным краевого правительства, в акции приняли участие 2,8 тысячи человек. Местные СМИ пишут, что участников было в несколько раз больше.

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Люди собрались на площади Ленина перед зданием правительства края и устроили шествие по центральным улицам, скандируя лозунги «Это наш город», «Путина в отставку», «Россия выходи», «Я, мы, он, она — за Фургала вся страна», «Полиции — позор» и другие. Протестные акции в Хабаровске продолжаются уже 29 дней подряд, самые массовые шествия проходят по субботам.

Как ранее стало известно, суд в Хабаровском крае оштрафовал восемь организаторов протестных акций на 116 тысяч рублей. А полиция зафиксировала около трех тысяч нарушений правил дорожного движения участниками автопробегов в поддержку губернатора. Общая сумма штрафов составила более 3,5 миллионов рублей.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по обвинению в организации убийства и покушения на убийство. Сам Фургал свою вину не признает. Временно исполняющим обязанности главы края президент Владимир Путин назначил однопартийца Фургала из ЛДПР Михаила Дегтярева.

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