Росстат насчитал почти 12 тысяч умерших с коронавирусом в июне

«Коронавирусный участок» на кладбище в Санкт-Петербурге. Для захоронения жертв COVID-19 власти города выделили два кладбища: Илики и Новое Колпинское. 26 июня 2020 г.

В июне в России умерло 11 917 человек с коронавирусом, в том числе у 5488 умерших COVID-19 стал основной причиной смерти. Такие данные в пятницу, 7 августа, опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Росстат выделяет четыре категории жертв COVID-19: те, у кого коронавирус стал непосредственной причиной смерти; те, у кого вирус не был подтвержден, но на него указывает течение болезни; те, у кого коронавирус привел к осложнениям других заболеваний; а также те, у кого вирус был подтвержден, но не повлиял на смерть.

Месяц назад Росстат сообщал, что в мае число умерших с COVID-19 составило 12 452 человека. В общей сложности за весь период сбора таких данных с апреля по июль, по данным Росстата, число умерших с коронавирусом в России составило 27 411 человек.

По данным статистического ведомства, смертность от COVID-19 в России составила в июне 4,2%. По данным университета Джонса Хопкинса, в среднем в мире смертность COVID-19 составляет 3,7%. Вице-премьер России Татьяна Голикова в мае заявляла, что летальность пациентов с коронавирусом в России в разы ниже, чем в остальном мире.

Данные Росстата отличаются от публикуемой статистики оперативного штаба, согласно которой с начала эпидемии в России от коронавируса умерли 14 854 человека. Общее число выявленных случаев заражения в России, по данным на 8 августа, достигло 882 347. Число «активных случаев» составляет 177 286 человек.

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