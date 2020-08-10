Российские фармацевты призвали отложить регистрацию вакцины от COVID-19

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав РФ отложить государственную регистрацию вакцины от COVID-19. По мнению фармакологов, регистрацию можно проводить только после успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний. Об этом говорится в письме, направленном на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

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В обращении отмечается, что участие в испытаниях разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) приняло участие менее ста человек. Обычно входе третьей фазы тестирования препараты испытывают на нескольких тысячах человек. Это позволяет собрать более подробную информацию не только об эффективности вакцины, но и о ее безопасности.

«Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко — ослабленный иммунитет», — указывается в письме АОКИ.

В ассоциации также отметили, что форсирование регистрации вакцины с целью обогнать разработчиков из других стран лишено смысла, так как несколько вакцин за границей уже проходят третью стадию тестирования с участием десятков тысяч людей.

АОКИ уже высказывала сомнения по поводу разработки вакцины от COVID-19 Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В мае ученые этого центра заявили, что успешно испытали на себе вакцину от коронавируса. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям назвала такие испытания «нарушением международных норм», на которое ученые пошли, чтобы «угодить верховной власти». По данным авторов заявления, к тому моменту в центре Гамалеи еще не были получены результаты доклинических исследований вакцины на животных, а минздрав не выдал разрешения на испытания на людях.

В начале августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.

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