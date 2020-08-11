ВОЗ собирается проверить зарегистрированную в России вакцину от коронавируса

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса под названием «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с россйскими властями о дополнительной проверке (преквалификации) первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса, разработанной в России. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ 11 августа.

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«Мы находимся в тесном контакте с российскими органами здравоохранения. Продолжаются дискуссии относительно возможной преквалификации вакцины со стороны ВОЗ», — сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич на брифинге в Женеве. Его цитирует «Рейтер».

Язаревич отметил, что процедура преквалификации предполагает тщательный анализ данных о безопасности и эффективности препарата, полученных в ходе клинических исследований. Эта проверка — своего рода «залог качества» для всех новых медикаментов, отметил представитель ВОЗ.

Неделю назад в ВОЗ скептически отреагировали на сообщения о скорой регистрации российской вакцины, отметив, что не видели официальной информации о ней.

Президент Владимир Путин 11 августа объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли. Препарат разрабатывали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).

Ассоциация организаций по клиническим испытаниям (АОКИ) просила Минздрав отложить регистрацию вакцины до завершения третьей фазы клинических испытаний. Ассоциация подчеркнула, что в испытаниях участвовали менее ста человек, тогда как на конечной фазе тестирования препараты испытывают на тысячах человек.

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