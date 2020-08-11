Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт

Михаила Ефремова задержали по делу о ДТП. Cуд отправил его под домашний арест.

Во врем заседания Пресненского районного суда Москвы по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, актеру стало плохо и его увезли на скорой помощи в Боткинскую больницу. Состояние Ефремова тяжелое, говорят врачи.

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Как передает ТАСС, перед началом судебного заседания у артиста наблюдалось прединсультное состояние – у него были нарушения речи и проблемы с левой ногой. На записанном перед заседанием видео видно, что актер Ефремову трудно передвигаться самостоятельно: из машины ему помогали выбраться судебные приставы, отмечает агентство.

Актеру вызвали скорую помощь, заседание суда приостановили. Сейчас он находится в реанимации.

Источник ТАСС подтвердил, что у актера подозревают инсульт. Собеседник агентства отметил, что состояние Ефремова ухудшилось еще 9 августа, ему вызывали скорую, но актер отказался ехать в больницу. «У Ефремова несколько нарушена речь, начались проблемы с левой ногой», — уточнил источник.

Как сообщает «РИА Новости», адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного предынфарктное состояние из-за «некоторых журналистов». «Из-за кого это? Я думаю, это из-за журналистов, не вас всех, но есть там некоторые», – сказал он.

Накануне Пашаев уже сообщал о резком ухудшении состояния здоровья Ефремова. Защитник рассказал о проблемах с сердцем. В конце июня Пашаев заявлял, что его клиент перенес сердечный приступ. В обеих случаях ему не вызывали скорую помощь, отмечает РБК.

В начале июня Михаил Ефремов попал в аварию на Смоленской площади. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Первое заседание по существу дела о ДТП состоялось 5 августа.

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