Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса под названием «Спутник V»

Президент Владимир Путин 11 августа объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Участники российского рынка клинических исследований просили Минздрав не спешить с регистрацией и дождаться испытаний с участием тысяч человек.

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Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что новая вакцина формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин также сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину. «После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все», — цитирует президента России РИА Новости.

Вакцину «Гам-Ковид-Вак» разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Вакцину назвали «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

Ассоциация организаций по клиническим испытаниям (АОКИ) просила Минздрав отложить регистрацию вакцины до завершения третьей фазы клинических испытаний. Ассоциация подчеркнула, что в ее испытаниях участвовали менее ста человек, тогда как на конечной фазе тестирования препараты испытывают на тысячах человек. Именно на этой стадии собирается информация о безопасности препарата для людей с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими заболеваниями и так далее.

«Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей», — цитирует РБК обращение АОКИ, в которую входят крупные биофармацевтические компании и исследовательские организации.

Ассоциация отметила, что массовое производство «Гам-Ковид-Вак» не налажено, поэтому неизвестно, каким будет качество продукта. А запустить промышленное производство планируется уже в сентябре.

Стремление как можно скорее зарегистрировать вакцину фармкомпании считают пережитком «героической парадигмы» пионеров вакцинации, тогда как современная медицина старается снижать риски.

«К сожалению, роль героев в данном случае отводится тем, кто вовсе не планировал ее играть, — простым гражданам России, относящимся к группам риска по COVID-19», — указывает ассоциация в своем обращении в Минздрав.

Росздравнадзор не поддержал просьбу Ассоциации организаций клинических исследований. Замглавы ведомства Валентина Косенко сообщила, что этой вакциной привили несколько сотен добровольцев, у которых не возникло серьезных нежелательных реакций. Она добавила, что испытания с участием тысяч человек проведут на пострегистрационной фазе.

Завершить клинические испытания другой российской вакцины, разработанной центром вирусологии «Вектор», планируется в сентябре. Тогда же планируется ее госрегистрация.

Испытания вакцин от коронавируса с участием тысяч человек в данный момент ведутся в других странах.

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