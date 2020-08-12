Безответственно и опасно: во Франции скептически отреагировали на регистрацию вакцины «Спутник V»

Французское научное сообщество скептически отреагировало на регистрацию первой российской вакцины от коронавируса, о которой 11 августа объявил Владимир Путин. Специалисты указывают, что это похоже на политический шаг, а представленная властями информация не имеет под собой научного обоснования: вакцину проверили только на нескольких десятках человек, не обнародованы доказательства ни ее эффективности, ни ее безопасности. Если вакцина окажется опасной, пострадать могут много людей. В конечном счете это может усилить антипрививочное движение.

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«Разработка этой вакцины происходит вне научных дебатов. Я не видела статьи, где излагалась бы принятая стратегия вакцинации или результаты проведенных клинических исследований», — говорит вирусолог из больницы Лилля Анн Гофар в интервью Franceinfo.

Она уверена, что такая непрозрачность контрпродуктивна. «Важно делиться информацией, потому что противники прививок по всему миру воспользуются этим, чтобы подкреплять свои теории заговора. Ужаснее всего было бы заставить людей поверить, что вакцина работает, если она не работает или представляет опасность. Некоторые люди могут отказаться от прививок, хотя они нужны», — предупреждает Анн Гофар.

Швейцарский специалист в области вычислительной биологии и генетики Франсуа Балу напоминает, что такие прецеденты имеются. В 1976 году в США началась массовая поспешная вакцинация после смерти военного на базе Форт Дикс от свиного гриппа. В результате вакцинации некоторые люди страдали от синдрома Гийена — Барре, что вызвало «антипрививочный психоз» по всему миру. Поэтому такую спешку в погоне за вакциной он называет «абсолютно безответственной».

Врач-иммунолог в парижской больнице Некер, профессор Ален Фишер в интервью L’Obs говорит, что доступная информация не позволяет ответить на вопрос об эффективности и безопасности препарата. «Мы знаем, что эта вакцина основана на том же принципе, что и вакцина, разрабатываемая Оксфордским университетом. Теоретически она может быть эффективной, но у нас нет никакой научной информации: нет ни одной публикации в научных журналах о российских исследованиях», — отмечает профессор Ален Фишер.

Врач-иммунолог напоминает, что российская вакцина не прошла третью стадию клинических исследований, когда препарат тестируют на тысячах человек. Поэтому заявления Владимира Путина об эффективности вакцины, о том, что она формирует устойчивый иммунитет, Ален Фишер считает «абсурдом и нонсенсом». Чтобы говорить об эффективности нужно больше времени и больший масштаб исследований. Самая важная — третья — стадия клинических исследований занимает не меньше полугода. «У Владимира Путина нет этой информации на момент его заявления, — говорит Ален Фишер. — Это просто довольно посредственный политических ход и, к сожалению, научно не обоснованная информация».

Исследовательница в Национальном центре научных исследований Франции (CNRS), специалистка в области молекулярной и клеточной биологии Изабель Амбер в интервью Le Parisien говорит, что российские ученые — как и все остальные в мире — пока на фазе тестирования. Такая спешка с регистрацией и непрозрачность процедур чрезвычайно опасны. Пока ничего не известно ни о методологии, ни о результатах клинических исследований, нет научных публикаций.

«Мы, ученые, публикуем свои результаты, чтобы делиться информацией и продвигать науку. Так мы представляем себя для критики коллег, которые могут сказать, что методология неправильная, результаты сомнительные или что-то еще. Это вопрос поддержания научной дискуссии, а не заявлений из серии «мы, русские, сильные, а вы, американцы, лузеры».

Ранее в ВОЗ заявили, что ведут переговоры с российскими властями о дополнительной проверке (преквалификации) зарегистрированной в России вакцины от коронавируса. Процедура преквалификации предполагает тщательный анализ данных о безопасности и эффективности препарата, полученных в ходе клинических исследований. Эта проверка — своего рода «залог качества» для всех новых медикаментов, отметил представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Участники российского рынка клинических исследований просили Минздрав подождать с регистрацией вакцины и дождаться окончания третьей стадии клинических исследований, при которых препарат тестируют на тысячах человек.

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