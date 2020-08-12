Несколько осужденных по делу «Нового величия» подали апелляции на приговор

Несколько фигурантов дела «Нового величия» подали апелляционные жалобы на приговор, вынесенный 6 августа. Об этом в среду, 12 августа, что ссылкой на пресс-службу Люблинского районного суда Москвы сообщили агентство «Интерфакс» и «Москва».

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По данным «Интерфакса», приговор оспорили пять человек. При этом агентство городских новостей «Москва» передает, что апелляции подали адвокаты четырех фигурантов — Анны Павликовой, Марии Дубовик, Руслана Костыленкова и Петра Карамзина.

Неделю назад Люблинский суд признал всех семерых фигурантов дела «Нового величия» виновными по делу об экстремизме. Трем обвиняемым прокурор запросил реальные сроки, четверым — условные. Руслана Костыленкова, которого обвинение считает лидером «Нового величия», прокуратура попросила приговорить к семи с половиной годам колонии. Петра Карамзина — к шести с половиной. Вячеслава Крюкова — к шести годам заключения. Еще четырем подследственным сторона обвинения запросила условное наказание. По шесть с половиной лет условно для Максима Рощина и Дмитрия Полетаева, пять лет для Марии Дубовик и четыре года условно для Анны Павликовой.

Во вторник, 11 августа, «Коммерсант» частично опубликовал открытое письмо, написанное Вячеславом Крюковым. Крюков обращается «ко всему демократическому сообществу, ко всем неравнодушным людям» и утверждает, что «главным мотивом приговора является устрашение для всех несогласных». «Люди, прошу вас, не оставляйте и не отворачивайтесь от нас. Мы обречены, мы погибнем без вашей помощи. Свершилось не правосудие, а бесчестие. Это был не суд, а судилище», — пишет Крюков.

Десятерых активистов движения «Новое величие», включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Участники «организации» не провели ни одной акции. Их адвокаты называют процесс провокацией, устроенной Русланом Д. — информатором полиции, который проходит по делу как секретный свидетель. По информации журналистов издания «Медиазона», он мог быть сотрудником правоохранительных органов. Руслан Д. убедил группу знакомых по переписке создать организацию, написал ее устав и разделил на отделы. Именно эти факторы позволили следствию назвать кружок экстремистским.

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