Актера Михаила Ефремова выписали из больницы

Актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда 11 августа с инсультом, выписали из больницы. Об этом журналистам сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Ранее медики оценивали его состояние как тяжелое.

Реклама Читать далее

Михаила Ефремова вынесли на носилках из здания Пресненского суда Москвы в день, когда там должно было состоятся заседание о смертельном ДТП с участием актера. Артиста увезли в реанимацию с подозрением на инсульт. Как сообщает телеграм-канал «Подъем», до этого в суд актера «практически заносили»: он «волочил ногу и не мог самостоятельно выпрямиться».

По данным ТАСС, у Ефремова на фоне алкоголизма развился стеноз сосудов головного мозга, однако угрозы его жизни сейчас нет.

«Он находится дома, мы с ним созвонились», — сообщает ТАСС со ссылкой на защитника актера Эльмана Пашаева.

После госпитализации актера суд перенес заседание по делу Ефремова на 18 августа. Он находится под домашним арестом по меньшей мере до 22 января 2021 года.

Напомним, что Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком службы доставки. В результате погиб курьер Сергей Захаров, а сам виновник происшествия не пострадал. На видео с места происшествия видно, что Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако актер в суде вину не признал и сказал, что не помнит, что случилось 8 июня.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться