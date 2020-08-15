В России создателя телеграм-канала Nexta объявили в розыск

Для российских СМИ телеграм-канал Nexta Live стал одним из основных источников информации о том, что происходит в Беларуси

В России создателя телеграм-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило объявили в розыск. Об этом в субботу, 15 августа, сообщает проект Baza. Ранее в Беларуси против него возбудили уголовное дело об организации массовых беспорядков, наказание по которому составляет от пяти до 15 лет лишения свободы.

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Телеграм-каналы Nexta и Nexta Live набрали популярность на фоне протестов в Беларуси. Его авторы каждый день публикуют десятки видео с массовых акций. Сейчас суммарное число подписчиков телеграм-каналов достигает более двух с половиной миллионов пользователей. Там публикуются в том числе призывы к участникам акций протеста и требования об уходе Александра Лукашенко.

Создатель телеграм-каналов Степан Путило живет в Польше. Ранее на этой неделе власти страны поддержали протестующих и призвали ввести санкции против Беларуси за жесткий разгон митингов и фальсификацию выборов. «Польский народ, польское правительство очень помогают. Все-таки это народ солидарности», — сказал Путило.

Степану Путило 22 года, а проект Nexta он создал, будучи школьником. Как пишет Znak.com, в 2018 году против него планировали возбудить уголовное дело по статье «Оскорбление президента», однако после дело прекратили. В 2018 году он уехал из страны.

Главным редактором телеграм-канала Nexta является журналист Роман Протасевич. Он также живет в Польше, а в январе 2020 года подал прошение на получение там политического убежища

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