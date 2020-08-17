Россия выразила Нидерландам протест из-за жучка в машине помощника военного атташе в Гааге

Здание МИД России на Смоленской площади в Москве

МИД России вызвал временную главу диппредставительства Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг из-за сообщений об обнаружении устройства слежения в автомобиле помощника российского военного атташе в Гааге.

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Соответствующее заявление было опубликовано на сайте российского ведомства в понедельник, 17 августа.

«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», — отмечается в заявлении МИДа.

Сообщения о том, что в служебном автомобиле дипломата был обнаружен жучок, появились в первой половине дня 17 августа.

AFP сообщает со ссылкой на голландское государственное телевидение сообщает, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался комментировать инцидент.

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Неделю назад, 11 августа, пресс-секретарь посольства России в Словакии Владислав Куликов сообщал, что три российских дипломата покинули страну. Решение о высылке властями Словакии было принято из-за подозрений в шпионаже.

11 августа министерство иностранных дел Словакии выслало из страны трех российских дипломатов. По информации агентства Bloomberg, возможной причиной высылки могло стать подозрение в шпионаже. В российском внешнеполитическом ведомстве пообещали ответить зеркально. Портал Aktuality сообщил, что в Братиславе высланных дипломатов также подозревают в причастности к убийству Зелимхана Хангошвили в Берлине.

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