В Перми участник акции с «манекеном Путина» получил два года колонии

Ленинский районный суд Перми назначил двум участникам акции с «манекеном Путина» два года колонии и год условно, еще одного обвиняемого по этому делу суд оправдал. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает портал 59.ru.

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Суд признал Александра Шабарчина и Данила Васильева виновными в «хулиганстве по предварительному сговору». Шабарчина приговорили к двум годам колонии и взяли под стражу в зале суда. Васильеву суд назначил год условно с годом испытательного срока.

Еще одного фигуранта этого дела Александра Эткина (Котова) оправдали в связи с отсутствием состава преступления. Суд счел, что Эткин выступил видеооператором и не знал о намерениях участников акции.

Гособвинение просило для трех фигурнатов дела реальные сроки от полутора до трех лет. Никто из них не признал вину.

Адвокаты осужденных заявили, что будут обжаловать приговоры и готовы добиваться справедливости в ЕСПЧ.

Как пишет 59.ru, порядка тридцати человек пришли поддержать активистов, но в здание суда их не пустили, что вызвало недовольство. Одного из них задержала полиция. Сообщается, что журналистов тоже не пустили на оглашение приговора. К зданию суда стянули полицейских в шлемах и автозак.

В ноябре 2018 года в Перми активисты привязали к электростолбу чучело в тюремной полосатой робе с картонной Владимира Путина. На манекене было написано «Лжец» и «Военный преступник Пыня В.В.». В этой акции следствие усмотрело нарушение общественного порядка по мотивам политической вражды.

Как отмечает правозащитный проект «ОВД-Инфо», основным доказательством по делу стала экспертиза Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), подтвердившая, что действия обвиняемых носят хулиганский характер. Защита утверждала, что ПГНИУ не вправе проводить такие исследования.

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