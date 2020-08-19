В России признали экстемизмом и запретили АУЕ («арестантский уклад един»)

Верховный суд России запретил основанную на воровских «понятиях» систему отношений АУЕ, признав ее «молодежным движением экстремистской направленности». С таким требованием в суд лично обратился генеральный прокурор Игорь Краснов.

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Заседание проходило за закрытыми дверями. Генпрокуратура сообщила, что Верховный суд согласился с тем, что АУЕ является хорошо структурированным и управляемым экстремистским молодежным движением. В своем иске Игорь Краснов определил его как «международное общественное движение».

АУЕ расшифровывается по-разному: «арестантский уклад един», «арестантское уркаганское единство» или «арестантское уголовное единство». Считается, что адепты этой системы и вне мест лишения свободы следуют блатным «понятиям», требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги в «общак» и якобы материально поддерживают заключенных.

По данным правоохранительных органов, представители АУЕ вымогали деньги у детей и подростков в школах, интернатах, детдомах и спецучилищах. В Генпрокуратуре заявляют, что последователи АУЕ совершали экстремистские правонарушения и организовывали массовые беспорядки.

Вопрос о распространении идеологии АУЕ в России поднимается уже давно. В июне 2017 года в Госдуме старший помощник председателя СК Игорь Комиссаров отчитал представителя МВД за то, что его ведомство не знает о ситуации в школах и интернатах. Комиссаров рассказал, что прибыл в Забайкальский край, где девятилетний школьник подвергался систематическому сексуальному насилию. «Вот там были школьные тетрадочки, где было написано: положенец, смотрящий, вор в законе. Это оказалось у каждого ребенка в детском доме. Приехала масса чиновников из Забайкальского края, включая бывшего губернатора. Спрашивают: что так много машин приехало? Я говорю, знаете, тут такое ЧП случилось, ребенка малолетнего изнасиловали здесь в интернате. Они говорят: вы знаете, у нас в каждой школе есть в Забайкальском крае столы для „опущенных“. Я говорю: не может быть. Вот это все подтвердилось. То, что в каждой школе есть „общак“. Почему вы об этом не знаете?»

В ноябре 2017 года сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о запрете «пропаганды криминальной субкультуры» в интернете: предлагалось в досудебном порядке блокировать группы АУЕ. Однако правительственная комиссия его отклонила. Как отмечает «Новая газета», в некоторых российских регионах сетевые ресурсы с пропагандой АУЕ все же блокировались по суду, но борьба с онлайн-ресурсами не изменила ситуацию с распространением блатных «понятий».

Каковы масштабы проблемы?

Официальной статистики о масштабах распространения АУЕ нет. Справеливости ради, надо отметить, что подростковая преступность и увлечение блатной романтикой существовали и в Советском союзе, и в 1990-х. Однако, как писала «Новая газета», именно в последние годы, с конца 2000-х, зоновская идеология особенно легко заполняет все вокруг, потому что «вокруг — пустота».

По данным СМИ, особенно активно АУЕ распространяется среди детдомовцев и детей из неблагополучных семей в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области.

В 2018 году жительница столицы Забайкальского края Римма Колесникова рассказывала в интервью RFI о причинах распространения идеологии АУЕ в регионе. По ее словам, после распада СССР, остановки промышленности людям не дали никакой новой идеи. На этом фоне «идея сама себя сформировала в 90-е годы под названием АУЕ». «Была бы вместо этого какая-то объединяющая идея, хотя бы что-то, но ничего нет. Живите, как хотите. Все плохо, вот так. Никакой надежды. (…) Пьют и воруют. Кто-то кого-то крышует, и так далее. Собирают деньги в тюрьму, грубо говоря, с малых лет. Это везде», — с сожалением констатировала жительница Забайкалья.

Иерархия АУЕ в местах лишения свободы

Основатель правозащитного проекта Гулагу.нет Владимир Осечкин не согласен с определением АУЕ как «молодежного экстремистского движения». В интервью RFI он указывает, что Генпрокуратура сводит АУЕ к молодежной субкультуре в некоторых российских регионах, в частности, в Забайкалье. Тогда как репрессивная «пирамида» — с ворами в законе, положенцами и смотрящими — пронизывает всю российскую пенитенциарную систему. По его словам, эту иерархию пестуют ФСИН и ФСБ, извлекающие из нее выгоду.

«Все сводят к тому, что АУЕ существует только в Забайкалье и только среди молодежи. Хотя у них же под носом, в Москве, в шести мужских СИЗО — везде собирается „общак“, везде смотрящие, положенцы, — говорит Владимир Осечкин. — К сожалению, многие сотрудники ФСИН также принимают эти „понятия“, используют их в общении. И офицеры УИС, и заключенные, и даже многие члены ОНК принимают кастовое расслоение заключенных как норму, не пытаются восстановить в правах т.н. „опущенных“, „униженных“ заключенных, молча одобряют эти устои и порядки. В XXI веке это немыслимо, но это есть сплошь и рядом».

По словам Владимира Осечкина, каждый, кто попадает в места лишения свободы, автоматически «встраивается» в эту систему. Правозащитник приводит такой пример: молодой человек из интеллигентной семьи попадает в СИЗО из-за того, что попробовал легкий наркотик. Он попадает в систему АУЕ с ворами в законе, сбором денег, смотрящими и так далее. Через два месяца он уже выкрикивает «АУЕ!» и занимается поборами. Через два года он выходит «отравленный» этой идеологией, с блатной иерархией в голове (наверху — «воры в законе», внизу — «опущенные») и начинает транспонировать воровские понятия на свое окружение: «строит» молодежь во дворах, начинает собирать «общак» и так далее.

По словам Владимира Осечкина, воровские понятия из учреждений ФСИН давно «вылились» на молодежь, женщин и детей. Проникли они в том числе и в интеллигентские круги, где нередко используют слово «нерукопожатный» — понятие тюремного мира. Несколько лет назад в моду вошло и другое слово из блатного арго — «зашквар».

Может ли запрет АУЕ решить проблему?

Генпрокуратура считает, что запрет движения АУЕ «позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства».

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в интервью «Би-би-си» напоминает, что в России экстремистскими признаны десятки организаций. При этом статья об экстремизме часто применяется только к «Хизб ут-Тахрир», свидетелям Иеговы, нацболам. По его словам, дела об экстремизме в отношении «ауешников» могут получить массовый характер только при наличии «серьезной политической воли».

Владимир Осечкин не исключает, что в связи с решением Верховного суда начнут «бить по низам»: вменять экстремизм подросткам с наколками. А «верха», покрываемые структурами ФСБ и ФСИН, связанные с миллионными транзакциями, никто не трогал и трогать не будет.

Так, с апреля 2019 года в России действует статья 210.1 УК о «занятии высшего положения в преступной иерархии». По словам основателя Гулагу.нет, по ней привлекают выборочно — только тех «воров в законе», которые не находятся под опекой ФСИН и ФСБ.

Владимир Осечкин уверен, что проблему распространения зоновской идеологии среди подростков невозможно решить запретами. По его словам, нужны в частности гуманизация уголовно-исполнительной системы и создание новых социальных лифтов.

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