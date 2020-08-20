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В Кремле пообещали помочь с отправкой Навального в зарубежную больницу

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Kremlin spokesman Dmitry Peskov denied that banning Navalny from the election harmed the vote's legitimacy
Kremlin spokesman Dmitry Peskov denied that banning Navalny from the election harmed the vote's legitimacy AFP/File
RFI
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 августа заявил, что в Кремле готовы помочь с транспортировкой Алексея Навального в зарубежную клинику в условиях закрытых границ.

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«Если обратиться к Кремлю, Минздраву, другому ведомству, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращение, если они будут», — цитирует Пескова РБК.

Врач Ярослав Ахимшин, наблюдающий Алексея Наваьного с 2013 года, заявил о необходимости направить его на лечение в Европу. Врач сообщил о переговорах с больницами в Страсбурге и Ганновере.

Песков также пожелал Навальному скорейшего выздоровления и добавил, что привлечены лучшие врачи, которые делают все необходимое. По его словам, в консилиумах участвуют и московские врачи. 

По словам Пескова, в Кремле следят за сообщениями о госпитализации Алексея Навального, но Владимиру Путину отдельно об этом не докладывали. Песков отметил, что президент получает эту информацию в рамках мониторинга СМИ.

Версию об отравлении Навального пресс-секретарь Путина назвал «предположением» и призвал дождаться результатов анализов. Если подтвердится отравление, в России будет проведено расследование, сказал Песков. 

Алексею Навального стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с подозрением на отравление. Как писал портал «НГС.55», Навального ввели в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом в Минздраве Омской области сообщают, что политик находится в состоянии естественной комы.

В Омск приехали жена политика Юлия Навальная и его лечащий врач Анастасия Васильева. Их к Алексею Навальному в отделение реанимации не пустили, сославшись на то, что пациент не дал разрешение на посещения, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Им также не выдают медицинскую документацию. Позже стало известно, что их допустили к главврачу. 

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