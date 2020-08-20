В Кремле пообещали помочь с отправкой Навального в зарубежную больницу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 августа заявил, что в Кремле готовы помочь с транспортировкой Алексея Навального в зарубежную клинику в условиях закрытых границ.

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«Если обратиться к Кремлю, Минздраву, другому ведомству, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращение, если они будут», — цитирует Пескова РБК.

Врач Ярослав Ахимшин, наблюдающий Алексея Наваьного с 2013 года, заявил о необходимости направить его на лечение в Европу. Врач сообщил о переговорах с больницами в Страсбурге и Ганновере.

Песков также пожелал Навальному скорейшего выздоровления и добавил, что привлечены лучшие врачи, которые делают все необходимое. По его словам, в консилиумах участвуют и московские врачи.

По словам Пескова, в Кремле следят за сообщениями о госпитализации Алексея Навального, но Владимиру Путину отдельно об этом не докладывали. Песков отметил, что президент получает эту информацию в рамках мониторинга СМИ.

Версию об отравлении Навального пресс-секретарь Путина назвал «предположением» и призвал дождаться результатов анализов. Если подтвердится отравление, в России будет проведено расследование, сказал Песков.

Алексею Навального стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с подозрением на отравление. Как писал портал «НГС.55», Навального ввели в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом в Минздраве Омской области сообщают, что политик находится в состоянии естественной комы.

В Омск приехали жена политика Юлия Навальная и его лечащий врач Анастасия Васильева. Их к Алексею Навальному в отделение реанимации не пустили, сославшись на то, что пациент не дал разрешение на посещения, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Им также не выдают медицинскую документацию. Позже стало известно, что их допустили к главврачу.

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