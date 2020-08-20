В Омске Алексея Навального госпитализировали в реанимацию с подозрением на отравление

Алексея Навального госпитализировали в реанимацию с подозрением на отравление

Политик Алексей Навальный находится в реанимации в Омске в тяжелом состоянии с подозрением на отравление, сообщила утром 20 августа его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, политику стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске.

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Как пишет портал «НГС.Омск», Навального ввели в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Главврач БСМП (больница скорой медицинской помощи) № 1, куда госпитализировали политика, рассказал, что Навальный в тяжелом состоянии.

Алексей Навальный потерял сознание еще в самолете, рассказала Кира Ярмыш «Эху Москвы». Пользователь инстаграма djpavlin опубликовал видео из салона самолета, приземлившегося в Омске, где слышны протяжные крики.

Кира Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то подмешанным в его чай. По ее словам, это единственное, что он пил утром. Телеграм-канал Baza пишет, что политика могли отравить оксибутиратом натрия (психодислептик). В Транспортной полиции сообщили РИА Новости, что проверяют сообщения об отравлении Навального в аэропорту Томска.

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

По данным «НГС.Омск», больницу, куда госпитализировали Навального, патрулирует полиция, на месте находятс сотрудники ФСБ и Росгвардии. По словам Киры Ярмыш, врачи тянут время и не сообщают результаты анализов. Представитель больницы Анатолий Калиниченко заявил, что отравление рассматривается как одна из возможных причин резкого ухудшения состояния политика.

Соратники Навального не сомневаются, что отравление связано с его политической деятельностью. Юристы ФБК подают в СК заявление по статье 277 УК РФ о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, сообщил юрист ФБК Вячеслав Гимади.

«Тайга-инфо» пишет, что Алексей Навальный несколько дней был в регионах Сибири, где собирал материал для расследования о депутатах от «Единой России» и встречался с волонтерами, а затем отправился в Томск. В Томске и Новосибирске на сентябрьские выборы допустили кандидатов, которых поддерживают местные штабы Навального, напоминает «Дождь».

Год назад Навальный в Москве попал в больницу из спецприемника с диагнозом «контактный дерматит». Лечащий врач политика Анастасия Васильева говорила, что причиной госпитализации стало воздействие химического агента.

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