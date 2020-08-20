В омской больнице сообщили, что врачи «занимаются спасением жизни» Навального

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко рассказал, что врачи «занимаются спасением жизни» Алексея Навального, госпитализированного с подозрением на отравление. Диагноз политика в больнице пока не назвали.

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«Состояние пациента стабильное. Продолжается интенсивная терапия. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. В нашем учреждении есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи реально сейчас занимаются спасением его жизни», — заявил Калиниченко журналистам.

Он добавил, что лечение Навального находится на контроле местного и федерального Минздравов. При этом в больнице пока не называют диагноз Алексея Навального.

«Изменений в состоянии Алексея по-прежнему нет, диагноза нет, будет „ближе к вечеру“», — написал у себя в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она полагает, омским врачам «запретили говорить хоть слово».

Ранее сообщалось, что в омскую больницу, куда госпитализировали Навального, прибыли сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. Кира Ярмыш сообщила, что полиция требует досмотра личных вещей Навального, в том числе его багажа.

Терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин, наблюдающий Алексея Навального с 2013 года в интервью «Медузе» сказал, что политика необходимо эвакуировать в Европу. «Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут», — сообщил врач.

По его словам, важно, чтобы омские медики отдали пациента. «При всем огромном уважении нужно понимать, что это [токсикология] — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином», — добавил он.

Областной Минздрав заявил о возможности привлечения для консультаций ведущих специалистов России. Но в ведомстве полагают, что «пока в этом нет необходимости», передает «НГС.55».

Алексею Навального стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с подозрением на отравление. Портал «НГС.55» писал, что Навального ввели в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом в Минздраве Омской области сообщают, что политик находится в состоянии естественной комы.

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