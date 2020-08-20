Навального специальным самолетом планируют перевезти на лечение в Берлин

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в тяжелом состоянии в Омске

Самолет с медицинским оборудованием на борту должен вылететь этой ночью из Германии в Россию, чтобы вывезти в Берлин российского политика Алексея Навального, сообщает AFP со ссылкой на немецкий фонд Cinema for peace, зафрахтовавший судно.

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Специально оборудованный самолет вылетит в Россию в 22 часа GMT (1 час ночи МСК), сообщил Agence France Presse президент фонда Cinema for Peace продюсер Яка Бизиль. Он уточнил, что в течение вечера надеется получить разрешения различных ведомств для успешного проведения операции.

Ранее о планах вывезти российского оппозиционера из Омска на лечение в Германию писал немецкий таблоид Bild. Этому изданию глава фонда сообщил, что транспортировка Навального в Германию организована по просьбе активиста российской протестной группы Pussy Riot Петра Верзилова. «По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию», — цитирует Интерфакс представителя Cinema for Peace.

В 2018 г. словенский продюсер из этого фонда, поддерживающего кинематографические проекты, посвященные глобальным гуманитарным и экологическим проблемам, организовывал транспортировку Петра Верзилова в берлинскую клинику Charité. Верзилов был госпитализирован с симптомами сильного отравления и был спасен немецкими специалистами.

Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами тяжелого отравления в Омске, после того как выпил чай в буфете аэропорта Томска. Ему стало плохо на борту самолета, летевшего рейсом Томск – Москва, из-за чего лайнер сел экстренно в Омске.

Ранее врачи в Омске выразили мнение, что политик, находящийся в глубокой коме, не транспортабелен.

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