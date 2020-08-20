Франция выразила готовность принять Алексея Навального на лечение

Франция готова принять политика Алексея Навального, который сейчас находится в реанимации в Омске с отравлением, на лечение.

Франция готова принять политика Алексея Навального, который сейчас находится в реанимации в Омске, на лечение, если этого хочет его семья. Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщает 20 августа Le Monde.

Реклама Читать далее

«Первые шаги в этом направлении были предприняты в четверг после обеда через посольство Франции в Москве», — пишет Le Monde.

Selon nos informations, la France est prête à accueillir Alexeï Navalny sur son territoire pour être soigné dans un centre spécialisé, si sa famille le souhaite, cf une source à l'Elysée. https://t.co/cAyHECDcf8 — Piotr Smolar (@piosmo) August 20, 2020

Тем временем, как сообщает DW, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов договорился о лечении Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите».

По словам Верзилова, он лично обратился в клинику, где сам проходил лечение после отравления в 2018 году. «Все считают, что "Шарите" — лучший вариант», — заявил Верзилов, отвечая на вопрос DW, согласна ли жена Навального Юлия везти мужа именно в Берлин.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального сообщала, что в омской больнице, где находится политик, не выдают документы на его транспортировку.

Юлю Навальную все-таки пустили в палату. Лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву - нет. Документы на транспортировку Алексея по-прежнему не дают, хотя сейчас это самое главное — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Алексею Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с подозрением на отравление. Портал «НГС.55» писал, что Навального ввели в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом в Минздраве Омской области сообщают, что политик находится в состоянии естественной комы.

Как пишет Baza со ссылкой на врачей Навального в Омске, медики пока не могут установить, что с ним произошло. «Природа вещества пока врачам неизвестна. Уже точно можно сказать, что это не отравление оксибутиратом, барбитуратами или азалептином», — отмечает Baza, добавляя, что «на фоне воздействия токсичного вещества у Алексея развился отек мозга».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться