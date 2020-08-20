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Юлию Навальную пустили в реанимацию к мужу

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Юлию Назальную пустили в палату к мужу. Он находится в состоянии искусственной комы в реанимации в Омске.
Юлию Назальную пустили в палату к мужу. Он находится в состоянии искусственной комы в реанимации в Омске. REUTERS/Tatyana Makeyeva
RFI
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Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Ранее жену оппозиционера Юлию Навальному отказывались пускать к нему в палату, объясняя это тем, что у нее при себе нет свидетельства о браке, а пациент не давал разрешения на посещения.

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Лечащего врача Алексея Навального Анастасию Васильеву, которая вместе с Юлией Назальной прилетела в Омск, по-прежнему отказываются пускать в палату.

Штаб Навального обратился к Кремлю с просьбой о содействии в его перемещении на лечение в клинику за границу. Об этом написала в твиттере Анастасия Васильева.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы помочь с транспортировкой Алексея Навального в зарубежную клинику в условиях закрытых границ.

Версию об отравлении Навального пресс-секретарь Путина назвал «предположением» и призвал дождаться результатов анализов. 

Алексею Навальноve стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с подозрением на отравление. Портал «НГС.55» писал, что Навального ввели в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом в Минздраве Омской области сообщают, что политик находится в состоянии естественной комы.

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