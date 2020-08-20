Юлию Навальную пустили в реанимацию к мужу

Юлию Назальную пустили в палату к мужу. Он находится в состоянии искусственной комы в реанимации в Омске.

Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Ранее жену оппозиционера Юлию Навальному отказывались пускать к нему в палату, объясняя это тем, что у нее при себе нет свидетельства о браке, а пациент не давал разрешения на посещения.

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Лечащего врача Алексея Навального Анастасию Васильеву, которая вместе с Юлией Назальной прилетела в Омск, по-прежнему отказываются пускать в палату.

Юлю Навальную все-таки пустили в палату. Лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву - нет. Документы на транспортировку Алексея по-прежнему не дают, хотя сейчас это самое главное — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Штаб Навального обратился к Кремлю с просьбой о содействии в его перемещении на лечение в клинику за границу. Об этом написала в твиттере Анастасия Васильева.

Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза https://t.co/JGrr4agDSn — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 20, 2020

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы помочь с транспортировкой Алексея Навального в зарубежную клинику в условиях закрытых границ.

Версию об отравлении Навального пресс-секретарь Путина назвал «предположением» и призвал дождаться результатов анализов.

Алексею Навальноve стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с подозрением на отравление. Портал «НГС.55» писал, что Навального ввели в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом в Минздраве Омской области сообщают, что политик находится в состоянии естественной комы.

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