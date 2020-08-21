В омской больнице заявили, что позволят перевезти Навального в Германию

Сторонник Алексея Навального с плакатом, обращенным к главврачу омской больницы Александру Мураховскому. Впрочем, решение о дальнейшей судьбе Навального мог принимать совсем не он.

Вечером в пятницу, 21 августа, представитель омской больницы, где в тяжелом состоянии находится политик Алексей Навальный, заявил, что пациента позволят перевезти на лечение за границу. Ранее сегодня врачи заявили о том, что запрещают транспортировку Навального, несмотря на то, что в омском аэропорту его ждал прилетевший из Германии оборудованный самолет с медиками на борту.

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«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медпомощи (БПСМ) № 1 Анатолий Калинченко. Заявление приводит региональное издание «Город 55».

Информацию подтвердила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же», — написала госпожа Ярмыш в твиттере.

Позднее вечером она сообщила, что перелет должен состояться уже в ближайшие часы, то есть, вероятно, в ночь с 21 на 22 августа.

Эта информация - неточная. Вылет Алексея состоится не раньше, чем через 7 часов https://t.co/cU9GFcmprL — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Ранее в этот день главврач БМСП № 1 города Омска Александр Мураховский заявил о принятом решении об отказе от транспортировки Навального, и заверил, что это решение принималось в ходе консилиума с участием немецких медиков.

Кира Ярмыш, которая тоже находится в Омске, назвала это заявление «грубой ложью». «Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной», — подчеркнула она.

Европейский суд по правам человека в ближайшее время примет решение по сегодня поданному заявлению о срочных неотложных мерах по необходимости срочной транспортировки Алексея Навального в компетентную медицинскую организацию. Исключительный случай. pic.twitter.com/mzXtBhsZs3 — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) August 21, 2020

Также сегодня Юлия Навальная, жена политика, написала письмо президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию.

Напомним, в омскую больницу Алексей Навальный попал накануне, 20 августа: ему стало плохо в самолете Москва — Томск, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку. Навальный впал в кому, и сейчас находится на аппарате ИВЛ.

Его сторонники и личные врачи говорят о том, что, скорее всего, Навальный был отравлен.

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