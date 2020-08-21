Директор ФБК: в организме Навального обнаружен яд

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил в пятницу, 21 августа, что в организме Алексея Навального был обнаружен яд. Заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске заявил, что его коллеги «не считают, что пациент перенес отравление» ввиду отсутствия следов токсинов в анализах.

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В заявлении для прессы утром 21 августа Жданов рассказал, что в его присутствии сотрудница транспортной полиции уточнила у главврача омской больницы, где находится Навальный, обнаружили ли некое вещество в организме политика. При этом она не произнесла название вещества вслух, а показала его главврачу на экране телефона. Директор ФБК уточнил у нее, о каком веществе идет речь, однако она сослалась на тайну следствия и сказала лишь, что «вещество смертельно опасное и представляет угрозу жизни не только Алексея, но и окружающих. Все вокруг должны находиться в костюмах с защитой».

При этом позднее заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил, что в анализах Навального не были обнаружены яды. «Диагноз „отравление“ где-то в наших подкорках остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление», — приводит слова Калиниченко «Интерфакс».

В транспортировке Навального отказывают

Накануне о готовности оказать политику помощь заявили Германия и Франция. Сообщалось, что за ним прибыл самолет для перевозки в немецкую клинику Charité, где лечение после отравления проходил Петр Верзилов. Супруга Навального Юлия рассказала, что уже готовились документы, необходимые для транспортировки, однако затем позиция врачей изменилась, и они вновь заявили, что состояние пациента исключает перевозку. «Мы считаем, конечно, что это сделано для того, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло, чтоб его остатки исчезли. И мы, конечно, не можем доверять этой больнице и требуем, чтобы его нам выдали и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем», — заявила Навальная.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на главврача омской БСМП № 1 Александра Мураховского передает, что в больнице провели консилиум с участием врачей из Москвы, на котором было решено, что состояние Навального является недостаточно стабильным для транспортировки. Он также заявил, что Навальный хорошо перенес ночь, к восьми часам утра его состояние несколько улучшилось, однако делать прогнозы Мураховский отказался.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в твиттере призвала ЕСПЧ запретить препятствовать транспортировке политика.

Накануне, 20 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы помочь с транспортировкой Алексея Навального в зарубежную клинику в условиях закрытых границ.

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