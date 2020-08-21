Кардиолог Алексей Эрлих: «Медицинских критериев нетранспортабельности практически не существует»

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных в московской клинической больнице №29 имени Н.Э. Баумана, врач-кардиолог Алексей Эрлих в комментарии RFI объяснил, что практически все пациенты транспортабельны, а насильно удерживать Алексея Навального в БСМП №1 Омска, вопреки решению семьи, не имеют права.

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«Медицинских критериев нетранспортабельности практически не существует. Я не знаю, что за состояние у Алексея Навального и с чем оно связано. Я не являюсь участником медицинского процесса. Но даже при неясных причинах мозговой комы пациент может быть транспортабелен», — говорит врач.

По словам Алексея Эрлиха, нет четких критериев транспортабельности/нетранспортабельности пациентов. Согласно российскому закону, это зависит от решения лечащего врача, пока он отвечает за пациента. В данном случае лечащим врачом Алексея Навального является его врач в БСМП № 1 Омска.

«Единственная ситуация, когда полномочия лечащего врача прекращаются, — когда по требованию родственников, они отказывают лечащему врачу. Они могут выбрать (другого) лечащего врача и стационар. Они принимают ответственность за здоровье пациента на себя, и тогда лечащий врач складывает свои медицинские полномочия», — объясняет Алексей Эрлих.

«Больница не тюрьма, насильно никого в больнице держать не имеют права», — подчеркнул он.

Отказ в транспортировке в Германию

Главврач БСМП № 1 Омска Александр Мураховский сообщил, что в пятницу проводился консилиум с участием московский специалистов, в ходе которого было решено, что транспортировка Навального пока невозможна из-за нестабильности его состояния. По словам главврача, при взлете и посадке эта нестабильность может увеличиться.

Утром в пятницу, в аэропорту Омска приземлился специальный самолет из Германии с оборудованием для транспортировки пациентов в состоянии комы. На этом самолете планировалось отправить Навального на лечение в Берлин, в клинику «Шарите», где после отравления лечился основатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Родственники Алексея Навального настаивают на его отправке в Германию. Жена политика Юлия Навальная отправила соответствующее обращение президенту Владимиру Путину.

Директор ФБК Иван Жданов говорит, что врачи готовили документы и оборудования для перевозки Навального, но «сейчас все изменилось». «Врачи перестали нормально общаться. „Не транспортабелен“ и все. Ощущение, что врачей подменили», — написал Жданов.

Иван Жданов также рассказал об обнаружении «вещества, опасного не только для жизни Алексея, но и для окружающих». Что это за вещество и где именно оно было обнаружено — не уточняется. Директор ФБК сослался на сотрудницу транспортной полиции, которая рассказала об этом в его присутствии.

Позже главврач омской больницы заявил, что основной рабочий диагноз — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. По его словам, это может быть резким понижением сахара в крови в самолете. Лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева говорит, что нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. По ее словам, это не диагноз, а состояние. Она добавила, что вчера сахар в крови Алексея Навального был на нормальном уровне.

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