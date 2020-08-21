Навального не отпустили из больницы Омска на лечение в Германию

Политика Алексея Навального, который сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице города Омска, отказались переправлять на лечение в Германию, несмотря на то, что в омском аэропорту его ждет полностью оборудованный самолет с немецкими медиками. Об отказе днем в пятницу, 21 августа, сообщил главврач омской больницы, передает агентство РИА-Новости.

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По словам главврача больницы скорой медпомощи (БМСП) № 1 города Омска Александра Мураховского, решение об отказе от транспортировки Навального принималось в ходе консилиума с участием немецких медиков.

В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая тоже находится в Омске, назвала это заявление «грубой ложью».

«На пресс-подходе главврач сказал, что решение „оставить Алексея в Омске“ было принято на „консилиуме с немецкими врачами“. (…) Это грубая ложь. Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной», — сообщила Кира Ярмыш в твиттере.

«Именно поэтому люди в штатском провели целую спецоперацию, чтобы не допустить контакта Юлии Навальной с немецкими реаниматологами», — добавила она.

A plane, equipped for @navalny's evacuation, is already at the Omsk airport. But Russian physicians don’t give a permission for the transportation. There is no doubt that this decision wasn’t made by the Omsk doctors themselves.



We apply to the ECHR: https://t.co/UCqwgPDgAs pic.twitter.com/EDsW5imdrH — Навальный LIVE (@navalnylive) August 21, 2020

«Новая газета» сообщила, что немецким врачам не дали пообщаться ни с женой, ни с соратниками Навального: врачей сопровождали неизвестные, которые вывели их больницы через запасной выход, а затем оттеснили Киру Ярмыш и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова от автомобиля медиков.

Алексея Навального решили оставить в Омске, вопреки воле его жены и соратников. На фото: Юлия Навальная у больницы. 21.08.2020 AFP - DIMITAR DILKOFF

Ранее сегодня Юлия Навальная, жена политика, направила президенту России Владимиру Путину обращение с требованием разрешить транспортировку мужа в Германию. Копия обращения опубликована в твиттере Алексея Навального.

Напомним, в омскую больницу политик Алексей Навальный попал накануне, 20 августа: ему стало плохо в самолете «Москва — Томск», из-за чего лайнер совершил экстренную посадку. Навальный впал в кому, и сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

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