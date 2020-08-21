Президент России Путин провел Совбез по ситуации в Беларуси

Президент России Владимир Путин провел в пятницу, 21 августа, заседание Совета безопасности, чтобы обсудить ситуацию Беларуси.

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Сообщение о заседании размещено на официальном сайте Кремля. Сообщается, что Путин «проинформировал участников совещания о серии телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе» и акцентировал «неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики». Кроме того, на Совбезе России было решено указать на «безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами».

В заседании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и др.

Напомним, ранее, 19 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появлявшиеся в последние дни в СМИ и социальных сетях сообщения о возможной «военной помощи», которую Москва оказывает или окажет в ближайшее время Александру Лукашенко. Опровержение в тот же день сделал и сам Лукашенко, заявив, что снятая на фото и видео военная техника «это белорусские БТР, а не российские» и что «они двигались в направлении западной границы» (Беларуси).

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