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Юлия Навальная обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти мужа в Германию

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Юлия Навальная, жена оппозиционного политика Алексея Навального, обратилась с письмом к Путину
Юлия Навальная, жена оппозиционного политика Алексея Навального, обратилась с письмом к Путину REUTERS - ALEXEY MALGAVKO
RFI
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Жена Алексея Навального Юлия направила президенту России Владимиру Путину обращение, в котором потребовала разрешить транспортировку мужа в Германию. Копия обращения была опубликована в пятницу, 21 августа, в твиттере Алексея Навального. Также пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что в больницу пришли немецкие врачи, прибывшие медицинским бортом за Навальным.

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Утром директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил об обнаружении «вещества, опасного не только для жизни Алексея, но и для окружающих». Что это за вещество и где именно оно было обнаружено — не уточняется. Заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске заявил, что его коллеги «не считают, что пациент перенес отравление», ввиду отсутствия следов токсинов в анализах.

Ранее Юлия Навальная рассказала, что уже готовились документы, необходимые для транспортировки в берлинскую клинику Charité, однако затем позиция врачей изменилась, и они вновь заявили, что состояние Навального исключает перевозку. «Мы считаем, конечно, что это сделано для того, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло, чтоб его остатки исчезли. И мы, конечно, не можем доверять этой больнице и требуем, чтобы его нам выдали и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем», — рассказала Навальная.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на главврача омской БСМП № 1 Александра Мураховского передает, что в больнице провели консилиум с участием врачей из Москвы, на котором оценили состояние Навального как недостаточно стабильное для транспортировки. Он также рассказал, что Навальный хорошо перенес ночь, к восьми часам утра его состояние несколько улучшилось, однако делать прогнозы Мураховский отказался. Позднее он выступил с еще одним заявлением. По его словам, причиной состояния политик является нарушение обмена веществ. Мураховский заявил, что уведомил о диагнозе близких Навального — жену Юлию и брата Олега.

Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, наблюдавшая Навального, в твиттере написала, что нарушение обмена веществ — «состояние, а не диагноз» и наблюдается при большом количестве заболеваний. Она также отметила, что нарушение обмена веществ не может быть причиной отказа в транспортировке в Германию.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что в омскую больницу прибыли немецкие врачи, прибывшие медицинским бортом.

Юлия Навальная заявила, что омские врачи и представители правоохранительных органов препятствуют встрече с ними близких Навального.

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